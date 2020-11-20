OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 精明理財 10:30 2020/11/20 分享： 由即日起至11月25日，OK便利店推週年感謝祭會員限定優惠，多款產品買一送一！ 只要在OK便利店價錢牌上看到印有「買1送1」的產品，均可享「買1送1」優惠。在付款時，記得要提醒店員用買1送1優惠券。 ▼點擊圖片放大 +8 +7 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 今日 阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 2020/11/19 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年 港人專享$688入園2次優惠（附購票連結） 2020/11/19 【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年 港人專享$688入園2次優惠（附購票連結） 惠康MÖVENPICK家庭裝雪糕$60 2020/11/19 惠康MÖVENPICK家庭裝雪糕$60 J.CO Donuts & Coffee買朱古力類飲品 即送一件自選冬甩 2020/11/19 J.CO Donuts & Coffee買朱古力類飲品 即送一件自選冬甩 著數優惠