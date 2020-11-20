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阿布泰推網店優惠　精選產品低至55折

精明理財 09:00 2020/11/20

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由即日起至11月30日，阿布泰國生活百貨推出網店優惠，精選泰秋得產品低至55折！購物折實滿$350，即可享免運費。

另外，購物折實滿$500再輸入優惠碼「AU_JAMJEL」，即送一盒JAMJEL面膜。

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撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

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