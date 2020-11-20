阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 精明理財 09:00 2020/11/20 分享： 由即日起至11月30日，阿布泰國生活百貨推出網店優惠，精選泰秋得產品低至55折！購物折實滿$350，即可享免運費。 另外，購物折實滿$500再輸入優惠碼「AU_JAMJEL」，即送一盒JAMJEL面膜。 購物網站 ▼點擊圖片放大 +3 +2 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 2020/11/19 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年 港人專享$688入園2次優惠（附購票連結） 2020/11/19 【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年 港人專享$688入園2次優惠（附購票連結） 惠康MÖVENPICK家庭裝雪糕$60 2020/11/19 惠康MÖVENPICK家庭裝雪糕$60 J.CO Donuts & Coffee買朱古力類飲品 即送一件自選冬甩 2020/11/19 J.CO Donuts & Coffee買朱古力類飲品 即送一件自選冬甩 【自助餐優惠】北角歷山酒店12月開幕 預訂聖誕及新年自助餐享85折優惠 2020/11/18 【自助餐優惠】北角歷山酒店12月開幕 預訂聖誕及新年自助餐享85折優惠 著數優惠