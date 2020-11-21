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Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市

個人增值 11:00 2020/11/21

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Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市

不少在職人士致力追求工作與生活平衡（Work-life Balance），但事實上做到嗎？美國手機保安技術公司KISI最近發表《2020年工作與生活平衡城市排行榜》，挪威首都奧斯陸（Oslo）以總分100居於榜首，而香港則在50個城市中排行第45位，僅得57.8分。報告另指出，香港是全球勞累過度人口最多的城市，近3成人出現勞累過度的情況。

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挪威首都奪冠　港倒數第六

這研究根據工作壓力、社會保障、城市宜居度及新冠肺炎這4大部分組成，合共19項因素，總結出城市指數。19項因素包括每周工時、年假、性別平等、快樂指數、是否容易得到精神醫療照顧、城市安全程度、是否有足夠戶外空間和空氣污染指數等。

在50個城市當中，排名首5位的城市分別是奧斯陸、芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）、丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）、德國漢堡（Hamburg）及德國首都柏林（Berlin）。奧斯陸的僱員每周工作39.9小時，僅得5%的奧斯陸人會每周工作超過48小時。

至於榜尾（排46至50位）5個城市分別為：阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、馬來西亞吉隆坡、匈牙利首都布達佩斯（Budapest）、意大利米蘭（Milan）及南韓首爾。

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3成港人　每周工作逾48小時

研究顯示，今年有多達29.9%的香港人每周工作超過48小時，屬50個城市當中最多。去年研究發現，僅20%港人每周工作超過48小時。港人今年每周平均工時為50.1小時（去年為44小時），僅低於吉隆坡（52小時）、新加坡（51.1小時）及曼谷（50.7小時）。法定年假方面，香港僱員最少有7天，比榜上最少的曼谷多1天。快樂指數方面，香港（37.4分）排在尾二，僅比吉隆坡（35分）好。

作者：楊匡然

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：50城市調查 港勞累過度人口最多（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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