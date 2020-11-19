▲ 【投資理財】「勿將全部雞蛋放在同一籃中」 初哥要識的3個平衡投資法

分散風險是較適合初階者的行為，知道及承認自己是初階，比起不知道、不承認自己的無知更聰明。

不要將全部雞蛋放在同一籃中

這是傳統的投資智慧，但股神巴菲特卻持相反意見，他認為分散風險是無知的行為。

將全部雞蛋放在最結實的籃中，然後好好看管

巴菲特認為這方法更好。他以集中投資的方式賺到巨額財富，即將大部分的資金放在少數的股票中。他放棄分散投資而選用集中投資是有前題的，就是投資要有一定的實力，能選到回報率較高的資產，否則結果只會是更悲慘。

雖然我是學習巴菲特集中投資的方法，但對於一些不懂投資的人，我卻會建議他用分散投資的方法來取平衡點，以減低風險同時爭取適當回報。而對投資愈無知的人，資產分配方面愈要分散。

方法是『3個平衡』：平衡 x 平衡 x 平衡

第1個平衡

首先是資產總類上的分配，即是在物業、股票、基金、外滙、債券、貴金屬、現金等各類型的資產中，作適當比例的分配，當然每個人的情況絕不同，所以分配情況都不一樣。故此，只將資產集中在某單一類型（如只有物業），對投資技巧不高的人來說是高風險的。

第2個平衡

除資產類別的分配外，該類資產裡面亦要分配，例如某投資組合有30%的股票類，當中股票就要適當地分配，但非亂買或愈多愈好，只要有效分配已可。

對不懂投資股票的人來說，較佳的方法是買入股票指數基金，如盈富基金 （02800） 、南方A50 ETF （02822） 等，買入該類基金如同買入幾十隻最大最優質的股票，只要長期投資，回報往往不錯，而這類在交易所買賣的基金，收費亦不高。

第3個平衡

第三個平衡就是在價格方面（若你能捕捉到股價高低，掌握到市場的貪婪與恐懼，那就不需要這個平衡）。這個平衝將價格的風險減低，方法是將一筆資金分成多注，以分段吸納的形式買入或沽出。

例如想用50,000元買入某股，可將資金分成5注，每次只入10,000元，這樣就不怕一次過高追了該股，能有效減低價格不確定性的風險（即是愈是價格波動大的股票，這方法愈有效）。市面上的月供股票、基金等都能有效達到這目的。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：3個平衡投資法】