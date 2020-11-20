Netflix《王冠》第4季歷來最矚目　 當女王遇上戴安娜與鐵娘子

▲ Netflix《王冠》第4季揭開女王分別和戴妃以及首相戴卓爾夫人私底下的關係。

因為戴安娜王妃，也因為首相戴卓爾夫人，第4季的Netflix原創劇《王冠》（The Crown）話題十足。今季帶觀眾回到80年代的英國，高水準的製作重現了不少難忘的歷史畫面。一如以往，虛實交織的手法下，查理斯和戴妃的夫妻爭吵、女王和鐵娘子針鋒相對的場面，戲味特濃，但也引來大量爭議。

▲ 編劇筆下卡米拉與戴安娜午餐的一場戲，對白句句有弦外之音。（劇照）

第4季《王冠》甫推出，就在英國掀起大量話題︰戴安娜曾在白金漢宮玩滾軸溜冰？她婚前曾和卡米拉共晉午餐？她婚後為了逗查理斯歡喜而玩驚喜上台跳舞？1983年，威爾斯親王伉儷到澳洲親善探訪，王妃的鋒芒蓋過查理斯，成為二人婚姻不和導火綫之一？

戴安娜上台隨着流行曲《Uptown Girl》起舞，原來真有其事，而此劇資料搜集的負責人就指王妃當年確實愛玩滾軸溜冰，而那一幕就是為了顯示她當時只是一個20歲少女，跟當上王妃後要成熟大方，儼成強烈對比。

虛實情節交織戴卓爾年代

不過，首集講述查理斯敬愛的長輩蒙巴頓伯爵，在被愛爾蘭共和軍炸死前，曾致函勸他作為王位繼承人，不要再浪費時間於不適合當王妃的女人身上，此信改變了查理斯的愛情和命運。劇集主創人Peter Morgan坦言現實中沒有此封信，他是參考了蒙巴頓伯爵過往事迹而創作此信內容。

▲ 英女王及王夫的夫妻關係，今季少有刻劃，他們跟成年子女的關係才是重點。（劇照）

Peter Morgan是2006年大受好評電影《英女皇》（The Queen）的編劇，也是2013年英國舞台劇《覲見英女王》（The Audience）的創作人。2016年面世的《王冠》，則是基於前兩者的成功而誕生，特色就是刻劃王室家庭衝突與側寫英國政治變化結合。他的作品劇力強、人物刻劃立體、對白精警，全因他搜集了大量歷史資料為基礎，再為人物之間私底下對話加入想像。既然不是紀錄片，當然大家就不可以把所有情節都當真了。

▲ 劇中一幕戴安娜訂婚後於白金漢宫玩滾軸溜冰，令不少觀眾好奇是否真有其事。（劇照）

第4季由1979年講到1990年，也即是保守黨黨魁戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）當上首相，直至被迫宮下台的11年光景。Peter Morgan解釋，此劇骨子裏是family drama，他卻愛把不同首相的任期作為每季的時空界。已故的戴妃和戴卓爾夫人都是近代名人，不少中年人對她們記憶猶新、愛恨分明，劇情引起爭議在所難免。

▲ Emma Corrin飾演的戴安娜與Josh O'Connor飾演的查理斯，跟現實中的威爾斯親王和王妃相當神似。（劇照）

王妃的悲劇

今季他寫女人之間的戰爭甚為重手，如戴安娜和卡米拉飯聚一場的對白充滿試探。戴妃希望能得到女王諒解和支援，卻得不到回應，婆媳隔膜跟她們屬於兩個不同年代、處事作風大不同有關。相反，眾所周知女王不認同鐵娘子的施政，卻十分尊重這位跟她年齡相若的女首相對國家的奉獻。

《王冠》的取態向來傾向認同王室，但今季戴安娜的故事綫，卻刻劃她如何被王室成員無視、其悲劇婚姻和患上暴食症等，令人心痛，變相對王室就多了批評。

▲ 姬莉安德遜演繹戴卓爾夫人，捕捉到其神韻和說話的聲調，獲一致讚賞。（劇照）

女演員鬥戲

今季最令人詫異是避開了一些大場面，如1981年童話婚禮盛況並沒有拍出來，反而是刻劃了戴安娜訂婚後在王宮接受禮儀特訓時的孤寂。鐵娘子主政下失業率高的苦況，就借小人物Michael Fagan闖入白金漢宮，直入女王寢室跟她對話的真實事件來反映，手法高明。

▲ 《王冠》第4季的演員基本上都是第3季的班底，到第5及6季又會換上全新陣容演女王及王夫等人。（劇照）

《X檔案》「郭探員」姬莉安德遜 （Gillian Anderson）花了多個月，瘋狂看戴卓爾夫人的講話片段去預備角色，再在兩位導師指導下掌握其語調，加上髮型、化粧和服裝的完美配合，她的演出之精準令人佩服。面對強勁對手，令女王奧莉花高雯（Olivia Colman）也比上季有更佳發揮。24歲新人Emma Corrin的演出，更被視為歷來演繹戴安娜最出色的女演員，她在劇中情緒變化大、內心戲多，還要又唱又跳，走紅在望。