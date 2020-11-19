▲ 邁向致富之路！擺脫11個窮人思維

成為富豪是遙不可及的事？有百萬富翁說過，基本上人人都可以成為富翁。只要我們在日常生活及想法上作出改變，就可以邁向致富的道路。

Steve Siebold是自手興家的百萬富翁，亦是《富人如何思考》（How Rich People Think）作者，他把1,200位世界級富豪的共通點輯錄成書。而CNBC就從中歸納出窮人的11個思維想法，想成為富豪就要留意自己有沒有犯錯！

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1. 目光短淺

不少人的目標是65歲退休及有足夠金錢支持餘下的生活。但是，世界一流的人的目標不止於此，他們會思考如何用財富去影響世界。Siebold表示，不要害怕大膽思考，否則只會停滯不前。

2. 過分着重儲蓄

雖然富豪了解儲蓄及投資的重要性，但他們亦知道要變得富有的關鍵在於收入。Siebold指出，普通人專注在慳錢及節儉生活上，因而錯失良機。

3. 穩定的薪水

Siebold指，大部人會選擇穩定的月薪及時薪，而富豪會選擇取決於工作結果而定的回報，普遍為自僱人士。

並不是說世界上沒有富豪是靠時薪或月薪工作而致富，因這個方法很安全，但卻是緩慢的致富之路。而富豪知道自僱才是最快的致富方法。

4. 隨意改死綫

如果你想建立財富，必須要有清晰目標、具體計劃以及明確的死綫。大部分人做事的時候一心多用，最後「兩頭唔到岸」。Siebold提到，富豪做事的時候都是一心一意向着目標前進，並規定自己要在限期前完成。

5. 買自己無法負擔的物品

Siebold指出，中產階層以入不敷支而聞名。他解釋，他們不是揮霍無度，但是他們賺的錢太少，所以不得不花費所有的收入以維持像樣的生活。

富豪不會抱着今朝有酒今朝醉的心態，而是積極開拓多種收入來源並把收入投資在自己身上。Siebold表示，與其着眼消費及儲蓄上，不如先把注意力集中在如何賺取更多的錢以及投資比例上，餘下的錢就可以隨心所欲。

6. 享樂行先

Siebold表示，比起享樂，富豪更願意學習。他們知道學習的威力。他解釋，當你踏入富豪的家中，你會發現他們有大量能夠令他們增長知識的藏書，並透過閱讀書籍令自己變得更成功。而中產階層只會閱讀小說、八卦周刊及娛樂雜誌。

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7. 與豬朋狗友作伴

正所謂「近朱者赤，近墨者黑」，人際關係的影響遠比你想像中大。Siebold指出，事實上，你選擇與誰作伴或會影響你的淨資產。

成功人士普遍都認為思想是有傳導性的，接觸成功人士可以幫助你擴闊思維並增加收入。他續指，朋友之間會變得相似，同時亦解釋了為甚麼成功人士之間會互相吸引。

8. 懷緬過去

Siebold表示，大部分人傾向懷緬過去的好日子。不過，富豪就忙於想像未來的各種可能性，並抱住樂觀心態展望未來。

他續指，喜歡懷緬過去的人很少會變得富有，因為他們經常在不幸和沮喪中掙扎。此外，白手興家的百萬富翁之所以富有，是因為他們願意在自己身上下注，並把自己的夢想、目標和想法投射到未知的未來。

9. 追求安逸

大部分人都喜歡留在「舒適圈」，而富豪則喜歡面對未來的不確定性。Siebold指出，很多人首要目標是尋求生理、心理、情緒上的安穩，但世界一流的思想家知道要成為百萬富翁並不容易，追求安逸只會帶來壞結果。他們學習在不確定性的環境中，保持心身安穩。

10. 恐懼

在偉人的思想入面，並不存在恐懼。Siebold表示，因為有這樣的想法，令一切變得皆有可能。即使是被大眾認為瘋狂的念頭，在他們看來都是可行的。 如果想做到這樣，就必須離開自己的舒適圈。

11. 低期望值

中產階層會為自己訂定一個較低的期望值，令他們永遠不會失望。不過，有錢人會把期望值定高，並不怕任何挑戰。

將期望定得低一點這個做法無疑可以令自己立於不敗之地，但同時限制個人發展。相反，一旦有錢人定下了一個遠大的目標，他們就會立即開始尋找解決方案。Siebold表示，贏家不是等待事情發生，而是讓事情發生。

責任編輯︰曹佩鈞