【基金投資】未來資產在港引入亞洲增長及中國增長股票基金

未來資產環球投資宣布，在港引入兩隻主動型基金︰未來資產亞洲增長股票基金和未來資產中國增長股票基金，冀讓零售及機構投資者接觸到亞洲市場多個增長行業，例如消費、醫療保健和電子商務。

未來資產中國增長股票基金旨在把握中國公司的增長前景，主力投資電子商務﹑生物技術和雲端技術等重點投資主題。未來資產認為，中國在這些行業的環球領先地位以及國內快速崛起的中產階級，將帶動長期投資機會。

另外，未來資產亞洲增長股票基金專注把握亞洲區內的的環球競爭力和主題投資機會，而亞洲擁有龐大、低成本及充足的勞動力，因而享有環球競爭優勢。該基金亦為香港投資者全面投資亞洲增長型公司以及資訊科技和可再生能源行業。為了平衡中國的機會風險，投資組合經理通常會將中國和非中國公司的配置比例調整至60:40。

未來資產中國增長股票基金於2015年3月23日成立，其A類股份—美元類別獲晨星給予五星的評級。截至2020年9月30日，I類股份—美元類別1年累積收益（淨值）為56.0%。

▲ 未來資產中國增長股票基金回報。

未來資產亞洲增長股票基金於2014年8月6日成立，其I類股份—美元類別亦獲晨星給予五星的評級。截至2020年9月30日，I類股份—美元類別1年累積收益（淨值）為52.3%。

▲ 未來資產亞洲增長股票基金回報。

責任編輯︰陳啟昌