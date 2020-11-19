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【滙豐股價】「買滙豐賺左20萬！」開心Share　黃國英：趁反彈就要剪咗佢

理財學堂 13:35 2020/11/19

分享：

滙豐 （00005） 股價反彈，有散戶把握機會短炒獲利。滙豐股價近一個月由收市低位30.8元逐步回升，以滙豐今日中午收報39.45元計，已累升8.65元或近三成升幅。有散戶於討論區分享，表示「買滙豐賺左20萬！！！」，引來討論。

滙豐股價中午收報39.45，見有不少買盤跟入。

散戶用「1球」買滙豐　帳面賺20萬

有散戶在討論區貼圖分享，聲稱在32.5元買入滙豐控股，以現價39.25元計，升值了6.75元；以每手400股計，一手賬面已賺2,700元。

據散戶分享指「買滙豐賺左20萬」計，即持有約75手滙豐，意味動用了約100萬元成本買入滙豐。

該貼文引來不少回應，有對於用100萬成本買入滙豐表示驚訝，認為該散戶很勇敢；亦有回應揶揄指，等待滙豐更低的平均成本價。

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黃國英：滙豐趁反彈就要剪

對於滙豐大反彈，豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時認為，新舊經濟股近期出現板塊輪動，投資風格轉換很快。他指出：

舊經濟，今次升上來反而要剪咗佢，好似滙豐趁反彈就要剪，長遠來說，都係無景，銀行始終都係難做嘅生意，即使滙豐北上發展，但睇番四大內銀就知，何嘗有好過？我就唔會返轉頭。

投資要看更長綫

黃國英指：「買股票係要有畫面，想像一下10年後的情況，假如你2010年買了滙豐，這10年都應該好難捱，但你買了騰訊 （00700） 就係另一個故事。

石Sir：滙豐趨勢反覆向上　下破38元獲利

專欄作家石鏡Sir在其節目《石Sir午市閒談》提到，他個人並不十分鍾情滙豐。就短綫策略而言，若滙豐本星期未能企穩40元水平，待下破38元應先行獲利。

他形容，滙豐已不是昔日的「大笨象」。就算有疫苗出台等利好市場消息，對滙豐刺激作用不大。若要選，他認為太古 （00019） 反而翻身機會更大。

    點擊圖片放大

欄名 : 理財學堂

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