【政府請人】1823聘合約客戶服務主任　月薪達16,810元

▲ 【政府請人】1823聘客戶服務主任 月薪達16,810元

本港最新失業率達6.4%，不少打工仔面對失業及就業不足問題。效率促進辦公室近日為1823聘請客戶服務主任，入職條件只需中學文憑試5科有第2級成績即可申請，完成培訓後月薪達16,810元，申請截止日期為11月30日。

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申請人應徵資格：

在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；及

操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字。

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。申請人需接受中文文書處理速度測驗，獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責範圍：

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴

此職位須輪班工作，包括星期六、日、公眾假期及通宵班（約每兩個月出任通宵班五日）。

為確保向市民提供24小時服務，若輪班當日遇上惡劣天氣（例如颱風及黑色暴雨），亦需如常工作。

薪酬：

培訓期間：月薪14,280元；培訓後：月薪16,810元

福利：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

受聘人如能圓滿履行合約，而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃供款，將相等所得底薪總額不多於10%。

可享有《僱傭條例》所規定的休息日、法定假日（或代替假日） 、年假、產假／侍產假和疾病津貼。受聘人可享有的有薪年假為每年10日。如工作表現理想，則可享有不多於4日的額外有薪年假。

注意事項：

申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期後約2至3個星期內以電郵形式接獲通知；如不獲邀參加面試，可視作落選。

面試將於12月中旬舉行，獲聘用者最快須於12月下旬上任及被調派至油麻地或葵涌的1823辦公室工作。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

郵寄申請表格到「葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1期10樓效率促進辦公室1823行政及支援組」。

信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。 申請表格可在公務員事務局網站下載，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，謹記在信封面註明「申請客戶服務主任職位 」。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年11月30日

責任編輯︰曹佩鈞