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J.CO Donuts & Coffee買朱古力類飲品　即送一件自選冬甩

精明理財 09:00 2020/11/19

分享：

由即日起至11月22日，於J.CO Donuts & Coffee分店購買任何朱古力類飲品，即免費獲贈自選冬甩一件。此優惠不可與其他優惠同時使用。⠀

分店地址：

旺角店︰旺角彌敦道585號富時中心地下1,2號舖

灣仔店︰灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖

中環店︰中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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