J.CO Donuts & Coffee買朱古力類飲品 即送一件自選冬甩 精明理財 09:00 2020/11/19 分享： 由即日起至11月22日，於J.CO Donuts & Coffee分店購買任何朱古力類飲品，即免費獲贈自選冬甩一件。此優惠不可與其他優惠同時使用。⠀ 分店地址： 旺角店︰旺角彌敦道585號富時中心地下1,2號舖 灣仔店︰灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖 中環店︰中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【自助餐優惠】北角歷山酒店12月開幕 預訂聖誕及新年自助餐享85折優惠 2020/11/18 【自助餐優惠】北角歷山酒店12月開幕 預訂聖誕及新年自助餐享85折優惠 UA會員專享優惠 正價戲票買一送一 2020/11/18 UA會員專享優惠 正價戲票買一送一 買7-Eleven自家品牌熱狗／熱捲餅 即送1罐迷你裝芬達橙味飲品 2020/11/18 買7-Eleven自家品牌熱狗／熱捲餅 即送1罐迷你裝芬達橙味飲品 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） 2020/11/17 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 2020/11/17 HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 著數優惠