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Pacific Coffee會員限定聖誕特飲買1送1　預訂惠康冬日盆菜享早鳥優惠

精明理財 07:00 2020/11/19

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Pacific Coffee： 會員限定聖誕特飲買一送一

由11月18日至24日，所有已登記會員到全綫分店（各醫院、亞洲國際博覽館、機場、山頂及滙豐銀行總行大廈28樓分店除外），即可享用士多啤梨蛋酒白雲泡沫咖啡／薄荷朱古力咖啡 買一送一優惠。還未成為會員，可立即下載Pacific Coffee App完成登記。

現有／新會員須出示已登記之Perfect Cup卡或己登入之手機App頁面以享用以上優惠。

2、惠康：冬日盆菜 預訂即享早鳥優惠

即日起至12月13日或之前預訂惠康冬日盆菜即享早鳥優惠，10人份量只需$938，平均每人只需$93.8，包括免費送貨， yuu會員購買仲可以賺3x積分。*會員於店舖付款時需出示 yuu ID或網站購物付款前綁定 yuu ID方可使用此優惠。

部分優惠適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束。

「惠康為您送」訂購網站

預訂冬日盆菜日期：即日起至12月30日。


3、君蘭餅店：禮券買 $100 送 $100 再送 唐餅雜綿一口酥

只要購買 $100 君蘭餅券，即獲贈＄100 現金券，再加送唐餅雜綿一口酥一盒！總值 $130，即買即用，數量有限。

禮券只適用於君蘭門市餅店之君蘭產品（飲品除外）。消費滿 $10 即可使用「君蘭餅店$5現金券」一張；滿 $20 即可使用「君蘭餅店$5現金券」兩張，如此類推（飲品除外）

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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