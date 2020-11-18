【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附高評級ESG基金）

▲ 【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附15隻高評級ESG亞洲相關基金）

近年環保意識抬頭，企業的可持續性備受社會關注。晨星（Morningstar）宣布正式將環境、社會及管治（Environmental，Social，Governance，ESG）因素融入至股票、基金和基金公司分析，冀助投資者選擇最合適的ESG投資產品。

股票評級︰一星至五星

晨星會利用Sustainalytics的ESG風險評級，識別對每間企業估值相關的風險，然後評估相關風險出現的概率及對估值的影響。研究結果會評估股票的內在價值及所需的安全邊際，晨星再作出一星至五星的股票評級（Morningstar Rating for stocks）。

晨星將於12月9日起陸續實施上述評級提升措施，涵蓋超過1,500間公司，並於2021年底前完成更新。

基金評級︰初階至領先

除了股票外，晨星亦會因應基金和基金公司的ESG實踐程度，給予領先（Leader）、進階（Advanced）、基本（Basic）及初階（Low）四個標籤。

晨星歐洲、中東和非洲地區及亞洲基金研究總監陳永熙表示，亞洲市場不乏聲稱擁有不同程度ESG屬性的基金產品，但投資者對ESG投資仍處於起步階段。晨星ESG實踐程度為投資者提供一個獨立及客觀的評估，幫助投資者選擇合適的ESG偏好的基金產品。

部分獲領先或進階評級，與亞洲投資者相關基金：

基金名稱 資產類別 晨星ESG實踐程度 Impax Environmental Markets Fund Equity Leader Impax Global Equity Opportunities Fund Equity Leader Stewart Investors Asia Pac Sustainability Equity Leader Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund Equity Leader BlackRock ESG Multi-Asset Allocation Advanced Pimco Global Bond ESG Fixed Income Advanced Robeco SAM Smart Energy Equity Advanced Robeco SAM Sustainable Water Equity Advanced Robeco Sustainable European Stars Equities Equity Advanced

ESG ETF助散戶把握投資機遇，按︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌