【ESG投資】晨星宣布將ESG因素納入股票、基金和基金公司分析（附高評級ESG基金）

下一篇文章
方健儀斥資1,850萬元購柏傲莊三房單位 公屋出身圓置業夢
近年環保意識抬頭，企業的可持續性備受社會關注。晨星（Morningstar）宣布正式將環境、社會及管治（Environmental，Social，Governance，ESG）因素融入至股票、基金和基金公司分析，冀助投資者選擇最合適的ESG投資產品。
股票評級︰一星至五星
晨星會利用Sustainalytics的ESG風險評級，識別對每間企業估值相關的風險，然後評估相關風險出現的概率及對估值的影響。研究結果會評估股票的內在價值及所需的安全邊際，晨星再作出一星至五星的股票評級（Morningstar Rating for stocks）。
晨星將於12月9日起陸續實施上述評級提升措施，涵蓋超過1,500間公司，並於2021年底前完成更新。
基金評級︰初階至領先
除了股票外，晨星亦會因應基金和基金公司的ESG實踐程度，給予領先（Leader）、進階（Advanced）、基本（Basic）及初階（Low）四個標籤。
晨星歐洲、中東和非洲地區及亞洲基金研究總監陳永熙表示，亞洲市場不乏聲稱擁有不同程度ESG屬性的基金產品，但投資者對ESG投資仍處於起步階段。晨星ESG實踐程度為投資者提供一個獨立及客觀的評估，幫助投資者選擇合適的ESG偏好的基金產品。
部分獲領先或進階評級，與亞洲投資者相關基金：
|基金名稱
|資產類別
|晨星ESG實踐程度
|Impax Environmental Markets Fund
|Equity
|Leader
|Impax Global Equity Opportunities Fund
|Equity
|Leader
|Stewart Investors Asia Pac Sustainability
|Equity
|Leader
|Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund
|Equity
|Leader
|BlackRock ESG Multi-Asset
|Allocation
|Advanced
|Pimco Global Bond ESG
|Fixed Income
|Advanced
|Robeco SAM Smart Energy
|Equity
|Advanced
|Robeco SAM Sustainable Water
|Equity
|Advanced
|Robeco Sustainable European Stars Equities
|Equity
|Advanced
ESG ETF助散戶把握投資機遇，按︰【下一頁】
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 基金學堂