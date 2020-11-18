陶瓷錶先驅夥拍知名設計師　Rado推多色陶瓷聯乘作

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【收息組合】iBond以外的收息選擇
今天不少頂級腕錶品牌都有推出陶瓷錶，更成了一股潮流，但真正的始作俑者，其實是瑞士的Rado。Rado早於1986年就成功製作出史上第一隻陶瓷材質腕錶，品牌用的是高科技陶瓷，除了堅硬、不易磨損、抗敏等優點之外，更可造出金屬不能具備的多變色彩，因而被冠以「材質大師」之名。
其實Rado除了勇於採用嶄新物料，更一直著重設計，一個世紀以來都沒有改變，過去參與過不少設計展，產品也得過大大小小的設計獎項。而Rado本月將與最具影響力的設計及建築雜誌《Dezeen》合作，舉辦《瑞士雷達表設計周》，請來多位全球屢獲殊榮之設計師合作，共同設計出不一樣的陶瓷時計作品。
是次合作會以Rado第一款創作的True Square系列腕錶為藍本，四角略圓的方形錶殼跟錶鏈完美接合形成一體，全以高科技陶瓷製造，錶殼、錶冠與錶鏈結構滑順。
合作的單位包括意大利雙人團隊FormaFantasma、英國設計師Tej Chauhuan、印度雙人團隊Thukral & Tagra以及日本雙人團隊YOY。由11月30日起一連4日，每日將有一位設計師接受訪問談及其設計，大家可以留意Rado及《Dezeen》的官方網頁。
產品查詢︰2518 9818
撰文 : 梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌