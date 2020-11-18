陶瓷錶先驅夥拍知名設計師　Rado推多色陶瓷聯乘作

▲ Rado跟多位知名設計師聯手推出全新陶瓷腕錶。

今天不少頂級腕錶品牌都有推出陶瓷錶，更成了一股潮流，但真正的始作俑者，其實是瑞士的Rado。Rado早於1986年就成功製作出史上第一隻陶瓷材質腕錶，品牌用的是高科技陶瓷，除了堅硬、不易磨損、抗敏等優點之外，更可造出金屬不能具備的多變色彩，因而被冠以「材質大師」之名。

▲ 科技進步，跳字錶亦佔了市場一席位，而由日本單位YOY設計的True Square則名為「True Square Undigital」，在傳統的行針式顯示加入跳字元素，時、分針模仿了跳字的設計，幽大家一默。（$17,100）（品牌提供）

▲ 由小野直紀和產品設計師山本侑樹在2011年成立的YOY，向來擅於利用顏色和材質，設計範疇包括家具、燈具以及室內空間。（品牌提供）

其實Rado除了勇於採用嶄新物料，更一直著重設計，一個世紀以來都沒有改變，過去參與過不少設計展，產品也得過大大小小的設計獎項。而Rado本月將與最具影響力的設計及建築雜誌《Dezeen》合作，舉辦《瑞士雷達表設計周》，請來多位全球屢獲殊榮之設計師合作，共同設計出不一樣的陶瓷時計作品。

▲ 用色搶眼的True Square，由英國設計師Tej Chauhuan設計，他希望運用形式、色彩和材質，激發人們心中的歡樂，他稱此為「感性工業設計」方法。（$13,400）（品牌提供）

▲ 錶盤採用的藍寶石水晶玻璃錶鏡，具有獨特的3D「刻面」，而底蓋則採用鏡面拋光，還露出了少部分機芯結構。（品牌提供）

是次合作會以Rado第一款創作的True Square系列腕錶為藍本，四角略圓的方形錶殼跟錶鏈完美接合形成一體，全以高科技陶瓷製造，錶殼、錶冠與錶鏈結構滑順。

▲ 出自意大利設計團隊FormaFantasma手筆的True Square，錶盤採用了大範圍的白色陶瓷，只露出細小的時間視窗，兩根指針以粗幼來區分，帶出潔淨簡約美。（品牌提供）

▲ 意大利雙人團隊FormaFantasma於2009年成立，公司名字來自意大利文，解作「幽靈之形」。（品牌提供）

合作的單位包括意大利雙人團隊FormaFantasma、英國設計師Tej Chauhuan、印度雙人團隊Thukral & Tagra以及日本雙人團隊YOY。由11月30日起一連4日，每日將有一位設計師接受訪問談及其設計，大家可以留意Rado及《Dezeen》的官方網頁。

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