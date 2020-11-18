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【收息組合】iBond以外的收息選擇

博客 17:55 2020/11/18

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【收息組合】iBond以外的收息選擇

iBond 2020（上市編號：04239）結果出爐兼掛埋牌，今批iBond認購反應熱烈，每人最多抽到4手。今批iBond保證息率增至2厘，喺𠵱家低息環境下，難得有高息穩陣產品，當然係吸引，不過只抽中4手，長揸3年合共保證收到2,400蚊息，對於想收息嘅都未必夠喉。除咗iBond之外，仲有咩收息產品？

銀債3.5厘高息　長者專屬

對於年滿65歲長者嚟講，好消息係政府公布咗新一批銀債詳情，保證息率同樣有加，至到3.5厘，收息嚟講比iBond更加吸引，而且只限長者玩，競爭無咁大。積臣上星期都寫過篇文，對於iBond收息唔夠喉嘅長者，係好值得去抽銀債嘅。

點解銀債係「無得輸」，按︰【下一頁

買債穩陣收息

咁未夠65歲，無得抽銀債呢隻「無得輸」嘅理財產品，惟有退而求其次。想穩陣收息，積臣推薦債券多過股票。

買債券一般都係主權債或企業債，較好係買屬於投資級别嘅評級債券（BBB-或Baa3以上），會比較穩陣。喺香港買債券渠道唔少，好多銀行、券商、金融機構都有提供，但通常入場得買債券都要有咁上下本金，例如幾十萬至幾百萬（每隻債券入場費唔同），由於近年市場多咗唔少金融機構加入市場競爭，部分債券入場費十幾萬港元都買到了，比起以前叫做平民化咗。

今年4月，5號仔滙豐唔派股息，令唔少人大感錯愕同不滿，唔少退休長者係靠滙豐派股息食長糧。滙豐股份唔派息啫，但佢啲債仲會派息㗎，佢有一款永續債，到期收益率有5.45厘，每半年派一次。積臣當然唔係sell滙豐債券，但咁睇，收息呢，其實仲有好多方法㗎。

滙豐停派股息　想收息仲有6厘息企業債，【按︰此頁

近年，唔少港人開美股戶口買賣美股，其中有一間美國大型券商，提供一種叫交易所買賣債券（Exchange Traded Debt，ETD），又叫Baby bond，顧名思義係可在交易所進行買賣嘅債券，因為發行面額較小，入場費較低（不少ETD以25美元水平上市），係非常適合資金有限嘅投資者。呢種產品香港唔多人講，但其實係美國係好常見，仲可以買到唔少美國知名企業，eBay、AT&T等。

買股收息　公用股優先

積臣係今年4月曾經撰文，想有一個穩陣嘅收息組合，較好做法係自組一個包含多隻投資產品嘅收息組合。積臣唔建議All in買股收息，要買的話，積臣只會心水公用股，因為股價波幅較其他股細（只係較細，唔代表股價唔會跌），例如中電 （00002） 、港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 等，目標係穩陣收息，和追求少少資本增值。至於其他高息股份，例如收租股、地產股、銀行股，易受經濟周期影響，今次疫情足證對呢批股份影響。

「變種」收息工具──短期儲蓄保險

另外，由於全球持續低息環境同埋波動市況，短期儲蓄保險開始受注目，儲蓄保險原意係提供穩健嘅理財產品，特別係針對本身唔識理財嘅、保守、同埋承受風險能力低嘅人。

由於短期儲蓄保險供款期短，供滿後幾年就可以拎返本金同紅利，而且有保證紅利回報，因此有投資者將短期儲蓄保險視為「變種」收息工具。𠵱家有保險公司提供嘅短期儲蓄保，年率化保證回報高達3.3%，供2年，第5年拎返本金同紅利。

不過，短期儲蓄保就未必啱長者了，因為設有投保年齡限制，對於長者嚟講，積臣覺得都係銀債吸引好多。

短期儲蓄保保證回報每年更勝iBond，供2年第5年取回本金及紅利，按【此頁

最後，放眼iBond之外，其實收息仲有好多方法。一個穩健嘅收息組台，其實應該係由不同嘅理財工具組成，勿把雞蛋放在同一個籃子裏。其實畀多少少心機，係可以搵到唔少投資產品。

 

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

撰文 : 積臣

欄名 : 積財有計

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