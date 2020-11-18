【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計

▲ 【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居 溫哥華衣食住行貴唔貴？ -

加拿大早前宣佈推出移民新措施，吸引港人移居當地。於過去5年大專畢業的港人，可申請加拿大為期3年的工作簽證，當局亦會推出新政策，讓他們更容易申請永久居留。加拿大向來都是港人的熱門移民國家，與香港物價水平相比，加拿大對港人而言是否較為宜居？

加拿大溫哥華向來是港人的移民熱門地，亦吸引不少港人留學。若打算到當地留學或移民，身在香港如何可得知當地生活水平？溫哥華經濟委員會（Vancouver Economic Commission）於網站設置了一個數據平台，予有意赴當地發展的人士參考其生活水平。數據涵蓋租住房屋、置業、食材及電費水費等開支。

【加拿大推新政策助港人移居加國 合資格港人可申請3年工作簽證：按此】

根據數據顯示，在溫哥華租住一個兩房的公寓，不同城市的成本差異甚大，市中心平均每月租金為2,762加元（約16,381港元），在統計城市中最便宜為列治文（Richmond），平均每月租金只需1,629加元（約9,661港元）。

至於衣食行的開支又有幾貴呢？以下是該網站的參考數字︰

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責任編輯：李瑩