【搵工】6個工種疫市之下需求大　明年加薪幅度最高的工種係呢個

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【搵工】求職履歷漁翁撒網難成功 職涯規劃專家教你執靚CV
疫市下搵工，哪些工種職位最需要請人？如何提高獲聘機會？有求職網站調查發現，明年職場上有6個工種的市場需求最大（見下）；另，若有幸獲加薪，有一類工種的加薪幅度料接近4%！
求職網站JobsDB於今年9月就2021年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，今日公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》。
【市場需求較大的6個工種】
【預期加薪幅度較理想工種】
打工仔平均加薪幅度不足1%
該調查預計明年首季打工仔平均加薪0.8%，屬近10年最低加幅。
花紅及福利方面，逾7成僱主（72%）表示於2020年有發放花紅及雙糧，較去年下降 12個百分點，而花紅平均為 1.4 個月，與去年相若。
7%企業有意削減人手
疫情反覆，不少企業對經濟前景均抱持審慎態度。
2021年首季方面，料 63% 企業會凍結人手，較去年的35%上升28個百分點。更有7%表示會削減人手以減低營運成本，當中前線及基層職員（78%）最受影響。
逾六成企業望明年市道回復至疫情前水平
展望來年發展，64%企業期望市況能於 2021 年內回復至疫情前水平，保守估計第二季（19%）及第三季（20%）陸續復甦的佔其中大多數。
人手規模分較大的企業預期較早恢復招聘計劃，當中50% 認為可於2021年上半年復原，中小企招聘方面則相對審慎。
欄名 : 職場百科