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方健儀斥資1,850萬元購柏傲莊三房單位　公屋出身圓置業夢

理財規劃 15:46 2020/11/18

分享：

前新聞主播方健儀（Akina）已離開傳媒行業多年，6年前轉型為自由工作者Slasher（斜槓族），身兼多份工作，包括節目主持、活動司儀、KOL、作家及培訓導師等。有傳媒報道，近日她斥資1,849.7萬元購入沙田大圍站柏傲莊一個3房單位。方健儀在社交平台分享指，選擇在沙田置業，其實與中學時期的「夢想」有關。

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柏傲莊置業　圓中學奇想

Akina自小在沙田新田圍邨成長，今次購入同區單位，她分享指買樓決定與中學時期的「夢想」有關。她指當年報讀中學時，母親傾向「就近入學」，便以沙田新田圍邨的循道衛理中學為首選，惟Akina心水是與家相距逾半小時路程的沙田官立中學，故母親反對她就讀。不過她未有放棄，並成功說服媽媽支持。

Akina坦言，當年上學長途跋涉：「每日都要花半個鐘落山，穿過徙置區，橫過當年『聞一聞舒筋活絡』的城門河橋，大汗踏細汗返學，放學上山更吃力。」中學時期的她，曾忽發奇想能住在當時鄰近學校的主題樂園「青龍水上樂園」。「如果我可以住喺『青龍水上樂園』就好啦，08：20上堂，我08：00起身都唔會遲到。」

然而30年過後，Akina竟然能一圓當年奇想：「30年後，母校屹立不倒，但周圍已經變晒。我最懷念嘅「青龍水上樂園」，就變成新樓盤『柏傲莊』。」

據了解，方健儀所購入位於高層的單位，景觀開揚，而且能遙望母校：「30年後就讓我實現當年夢，我期待在這裡建立安樂窩，每天打開窗戶看到母校，一個讓我打好根基的地方。」

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投資偏保守　信「磚頭」保值

Akina接受訪問時曾分享，從小看見父親慢慢拾級而上，視父親勤勞和慳儉的性格為學習榜樣，自覺受父親影響，從小培養儲蓄的耐力。在她27歲時，依靠個人儲蓄和獎學金前往英國完成一年碩士課程。

返港後，她加入電視台任高級記者，後轉為主播，及後晉升為首席記者。離職曾加入廉政公署任高級新聞主任，惟2年後決定跳出舒適圈，成為斜槓族，身兼多樣工作，節目主持、活動司儀、KOL、作家及培訓導師等。

對於投資理財，她自言十分保守，只相信三個英文字「Cash Is King」，而相較與其他投資產品，她相信「磚頭」的保值和升值能力較其他資產高，故選擇投資物業及車位。

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責任編輯：李瑩

欄名 : 理財Star Talk

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