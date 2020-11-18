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【自助餐優惠】北角歷山酒店12月開幕　預訂聖誕及新年自助餐享85折優惠

精明理財 15:30 2020/11/18

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不少酒店在疫情下推出自助餐優惠吸引顧客，今次又有新酒店自助餐選擇啦！海逸集團旗下歷山酒店Hotel Alexandra將於12月2日正式開幕，現時更推出聖誕及新年自助餐優惠，自助午餐最平400元有找！

需要注意，本港疫情反覆，目前出外用膳仍需遵守4人限聚令安排。此外，港府不時收緊防疫安排，疫情下仍要留意相關餐廳的最新安排。

歷山酒店自助餐款式繁多，包括有即開新鮮生蠔、煙挪威三文魚、風乾火腿伴蜜瓜、聖誕火雞粟米配金巴利醬沙律、芒果拿破崙、聖誕布丁蛋糕、Häagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉等。

如果享用自助晚餐，美食選擇就更加豐富，包括有雪花蟹腳、波士頓龍蝦、焗酥皮龍蝦湯、香煎鴨肝配菠蘿醬及黑醋濃汁、聚寶鮑片扣鵝掌及紅酒燴牛面頰等菜式。

除了美食之外，歷山酒店一大特點就是維多利亞宮廷式裝潢。酒店大堂、走廊以至餐廳都走華麗風，更有不少水晶燈、雲石裝飾，食自助餐可以順道「打卡」。

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自助午餐及晚餐可享85折

另外，酒店更推出早鳥優惠，在12月9日前於網站預訂12月24日至26日、31日及明年1月1日之自助餐，均可享85折優惠。同時，酒店亦設有其他優惠，在12月2日至23日和27日至30日期間，於網站或致電／電郵／親臨酒店選購自助餐，亦可享85折優惠，惟優惠不適用於12月24日至26日、31日和明年1月1日使用。

自助午餐（原價及收取加一服務費）︰

時間：每天12:00 - 14:30

日期：12月2日至10日, 14日至17日, 及28日至30日
收費︰成人388元、小童318元、長者338元

日期：12月11日至13日, 18日至23日, 27日，31日，及2021年1月1日
收費︰成人428元、小童348元、長者368元

日期：12月24日至26日
收費︰成人568元、小童488元、長者518元

自助晚餐（原價及收取加一服務費）：

時間：每天18:30 - 22:30（因應政府防疫安排而變動）
12月24日至25日（首輪︰18:00 - 20:00、次輪︰20:30 - 23:00）
12月31日（首輪︰18:00 - 20:00、次輪︰20:30 - 00:30）

日期：12月2日至10日, 14日至17日, 及28日至30日
收費︰成人628元、小童508元、長者538元

日期：12月11日至13日, 18日至23日, 27日，31日，及2021年1月1日
收費︰成人698元、小童558元、長者598元

日期：12月24日至26日
收費︰成人898元、小童768元、長者808元

 

地點：香港北角城市花園道32號歷山酒店（港鐵炮台山站B出口）

訂座／查詢︰電話3893 2868／電郵fnb@hotelalexandrahk.com

預訂網站

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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