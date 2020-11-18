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【買股收息】領展（00823）息率逾4厘　三個理由值得買領展收息

收息攻略 12:05 2020/11/18

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【買股收息】領展（00823）息率逾4厘　三個理由值得買領展收息

領展(00823)股價中午收報71.25元，以現價計，領展股息率逾4厘，息率不輸一般收息產品。市場憧憬新冠肺炎疫苗快將應市，有利經濟復蘇，收租股如領展、九倉置業(01997)等，也將受惠其中。

憧憬本港經濟加快復甦，加上粵港澳通關可能性提高，本地收租股如領展及九倉置業受惠程度料較高。領展及九倉置業股價於年內表現落後大市，加上息率高逾4厘，值得看高一綫。

領展主營香港、內地零售商舖，街市、停車場及辦公室物業組合。（，近日向上突破，目標上望78元，未有貨者可考慮71元買入，跌穿65元減持。）

截至今年9月底止六個月，香港零售物業、香港停車場、中國內地零售物業等分部業務收入，分別為33.9億元、9.33億元、4.97億元，約佔整體收入分別65%、18%及10%。

領展值得買入的３個理由

  • 業績穩健
  • 派息遞增
  • 資產提升

【業績穩健】

領展公布截至今年9月底止中期業績，收益及物業收入淨額分別按年下跌1.9%及0.8%，至52.33億元及40.37億元。

領展公布業績後大行普遍唱好。

大和指，公司的營運表現穩健，相信當經濟環境改善時，每單位可分配收入有望重拾升幅，鑑於本財年上半年的困難環境，認為其續租率下跌2.6%，並沒有大問題，留意到期內租金收繳率逾95%，顯示其業務穩健。

麥格理亦指，雖然公司的香港租戶銷售額按年跌11.6%，仍跑贏整體市場的跌25.9%。中國內地的零售物業組合見8.1%的正數租金調整率，管理層相信此趨勢將會維持至明年下半年。

【派息遞增】

領展中期業績顯示，經調整並計入一筆1.44億元的酌情分派後，可分派總額達29.21億元，較去年同期略降1.52%。每基金單位中期分派增長0.1%至1.4165元。麥格理指，領展上半年每基金單位分派約1.42元，較預期高出2.6%。

領展過往派息穩健，派息金額每年均有所增長。2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度（3月結）全年每股派息金額分別為2.0618元、2.2841元、2.4978元、2.7117元及2.8719元，派息金額均按年遞增。受疫情影響，花旗預計，2021年度派息金額2.833元，雖較去年2.8719略有減少，惟仍屬吸引。

據彭博資料顯示，領展2021年度、2022年度預測息率為4.27%、4.35%，息率吸引，加上集團具穩定派息政策，料可吸引資金青睞。

【資產提升】

領展繼續為物業組合增值。

截至今年9月底止的中期業績顯示，領展於香港完成兩個資產提升項目，資本開支總額為1.92億元，分別為樂富廣場（1.72億元）及彩園廣場（2,000萬元），令自上市以來完成的資產提升項目增至87個。

同時，基金計劃於深圳怡景中心城展開中國內地的首個資產提升項目，目標為釋放其作為深圳福田必去熱點的潛力。預期資產提升，可令集團增加回報。

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【瀏覽全文：領展九置高息 有條件追落後（收費文章）】

欄名 : 買股收息

領展房產基金（00823） 派息 香港 每股派息 疫情 商舖 組合 經濟 收息產品 收租

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