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鴻福堂藥製龜苓膏 $100/4盅 馬拉松便服及運動名牌開倉低至2折

精明理財 07:00 2020/11/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、鴻福堂：藥製龜苓膏 $100/4盅

由即日起至11月19日，鴻福堂全綫分店推出藥製龜苓膏$100/4盅優惠！數量有限，售完即止。以上優惠只適用於本港之鴻福堂分店，以上優惠可以自家CLUB卡付款，但不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。

2、馬拉松：便服及運動名牌開倉低至2折

即日起至11月23日期間，多款波鞋、運動服飾等減價發售，指定貨品最平2折就有交易，優惠只限6日。品牌包括：Adidas、Nike、Reebok、Asics、Under Armour、Skechers、Puma、Champion、Catalog、Converse、VANS等等。

日期：11月18日至11月23日
時間：11：00am - 8：00pm
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 （16/F， Tower One， Times Square， Causeway Bay）

3、7-Eleven：買7-SELECT熱狗/熱捲餅 送芬達橙味飲品

由即日起至11月20日，到7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT熱狗/熱捲餅，即送芬達橙味飲品迷你裝200毫升1罐！

- 7-SELECT雙色芝士熱狗（$22/件）
- 7-SELECT火雞腸熱狗（$18/件）
- 7-SELECT辣肉腸菠蘿芝士熱捲餅 （$18/件）
- 7-SELECT香辣肉醬腸仔熱捲餅 （$18/件）

所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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