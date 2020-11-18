UA會員專享優惠 正價戲票買一送一 精明理財 10:30 2020/11/18 分享： 由即日起至12月18日，UA院綫推出會員買一送一優惠！ 只要你是UA Loyalty Club會員或Art House Loyalty Club 會員，親臨任何一間香港UA戲院票房，購買成人正價戲票即享買一送一優惠。 需要注意，部分電影不可享用會員專享買一送一優惠，詳情可瀏覽UA網頁。 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 買7-Eleven自家品牌熱狗／熱捲餅 即送1罐迷你裝芬達橙味飲品 今日 買7-Eleven自家品牌熱狗／熱捲餅 即送1罐迷你裝芬達橙味飲品 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） 2020/11/17 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 2020/11/17 HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 2020/11/17 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 2020/11/16 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 著數優惠