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買7-Eleven自家品牌熱狗／熱捲餅　即送1罐迷你裝芬達橙味飲品

精明理財 09:00 2020/11/18

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由即日起至11月20日，到7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT熱狗/熱捲餅，即送芬達橙味飲品迷你裝200毫升1罐!

  • 7-SELECT雙色芝士熱狗($22/件)
  • 7-SELECT火雞腸熱狗($18/件)
  • 7-SELECT辣肉腸菠蘿芝士熱捲餅 ($18/件)
  • 7-SELECT香辣肉醬腸仔熱捲餅 ($18/件)

撰文︰hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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