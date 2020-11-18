買7-Eleven自家品牌熱狗／熱捲餅 即送1罐迷你裝芬達橙味飲品 精明理財 09:00 2020/11/18 分享： 由即日起至11月20日，到7-Eleven買任何自家品牌7-SELECT熱狗/熱捲餅，即送芬達橙味飲品迷你裝200毫升1罐! 7-SELECT雙色芝士熱狗($22/件) 7-SELECT火雞腸熱狗($18/件) 7-SELECT辣肉腸菠蘿芝士熱捲餅 ($18/件) 7-SELECT香辣肉醬腸仔熱捲餅 ($18/件) 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） 2020/11/17 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 2020/11/17 HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 2020/11/17 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 2020/11/16 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞 2020/11/16 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞 著數優惠