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Snow Peak日本山系中的Louis Vuitton　雪峰祭限定版限量上市

博客 12:24 2020/11/18

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日本山系品牌Snow Peak被人稱為山系界的Louis Vuitton，可見產品有一定品質保證。

疫情下，香港人為求吸一口新鮮空氣，愈來愈多人走出市區去郊外遠足或露營。筆者身旁就有不少朋友在這年頭成為「露營狂人」，幾乎每個月都會在山頭野嶺露宿一宵，而且他們添置的裝備更往往是一擲千金，當中他們都不約而同視一個來自日本的山系品牌為極品，這就是被譽為山系界Louis Vuitton，來自日本的Snow Peak。

Snow Peak始創於1958年，由於設計優良配合良好品質，所以有著「山系Louis Vuitton」的美譽。（圖片由品牌提供）

雪峰祭限定版Land Lock象牙白色別墅帳幕，可容納8至10人的活動空間，是一家大小的豪華野外睡房，配合可防風防水抗UV物料縫製，下雨毋須擔心。（$18,999/圖片由i.t提供）

容量為300毫升的雪峰祭限定版雙層真空杯，具有保溫和隔熱作用，所以沒有手柄也不怕燙手，不鏽鋼質地適合用餐及不同飲品。（$439/圖片由i.t提供）

灰色單人睡袋，適合攝氏5至13度氣溫使用，把睡袋側的拉鏈打開即可變成薄被，若收進收納袋又可當靠枕使用。（$499/圖片由i.t提供）

Snow Peak由山井幸雄創立於1958年，不說不知他原本是金屬批發商，熱愛登山的他，眼見當時登山裝備非常貧乏，而且市面上亦只有外國產品發售，於是萌生了倒不如自己生產的念頭，結果在他經過反覆測試下製造的岩釘與冰爪，在市場上大獲好評，奠定了品牌在產品上的開發精神─「假設-驗證」，一直至今。

限定版彩虹煤油暖爐適合於半通風的別墅帳幕和客廳帳幕使用，除了取暖還可作照明。（$4,359/圖片由i.t提供）

設計特色在於彩虹色玻璃燈罩會把火光折射出彩虹色，並印有谷川岳的山脊線圖案，為野外露營增添氣氛。（圖片由i.t提供）

今天的Snow Peak在日本已經很具規模，產品由最基本的野外山系用品、日常用的背囊、甚至服裝都一一羅列。品牌每年的春季和及秋季都舉行「雪峰祭」，亦即是發佈最新的功能裝備，甚至野炊文化的發佈會，當中更會推出一些限定版產品（這方面日本人最懂得做生意）。

以竹集成材和鋁合金為腳架，配上黑色 CORDURA高強度尼龍製成的雪峰祭限定版摺椅，不佔位更易收納。（$2,399/圖片由i.t提供）

例如今次推出可容納多至10人的露營帳幕，就絕對是野外裝備中的極品，再加上一些不銹鋼或鈦金屬製的生活用品，例如保暖杯等，今天的Snow Peak已經融入日常生活，又豈只是山系用品咁簡單。

查詢：i.t blue block（2367-2311）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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