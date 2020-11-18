Snow Peak日本山系中的Louis Vuitton　雪峰祭限定版限量上市

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長成交期較多撻訂？
疫情下，香港人為求吸一口新鮮空氣，愈來愈多人走出市區去郊外遠足或露營。筆者身旁就有不少朋友在這年頭成為「露營狂人」，幾乎每個月都會在山頭野嶺露宿一宵，而且他們添置的裝備更往往是一擲千金，當中他們都不約而同視一個來自日本的山系品牌為極品，這就是被譽為山系界Louis Vuitton，來自日本的Snow Peak。
Snow Peak由山井幸雄創立於1958年，不說不知他原本是金屬批發商，熱愛登山的他，眼見當時登山裝備非常貧乏，而且市面上亦只有外國產品發售，於是萌生了倒不如自己生產的念頭，結果在他經過反覆測試下製造的岩釘與冰爪，在市場上大獲好評，奠定了品牌在產品上的開發精神─「假設-驗證」，一直至今。
今天的Snow Peak在日本已經很具規模，產品由最基本的野外山系用品、日常用的背囊、甚至服裝都一一羅列。品牌每年的春季和及秋季都舉行「雪峰祭」，亦即是發佈最新的功能裝備，甚至野炊文化的發佈會，當中更會推出一些限定版產品（這方面日本人最懂得做生意）。
例如今次推出可容納多至10人的露營帳幕，就絕對是野外裝備中的極品，再加上一些不銹鋼或鈦金屬製的生活用品，例如保暖杯等，今天的Snow Peak已經融入日常生活，又豈只是山系用品咁簡單。
查詢：i.t blue block（2367-2311）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌