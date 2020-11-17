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2021年全球最佳城市排名　香港急跌23位　倫敦蟬聯榜首

精明理財 18:18 2020/11/17

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加拿大諮詢公司Resonance Consultancy上月公布2021年全球最佳城市排名，為全球100個城市進行評分，倫敦蟬聯榜首，紐約及巴黎分別奪得亞軍及季軍。另外，亞洲亦有3個城市躋身前10名，分別是東京、杜拜及新加坡。香港亦有上榜，排42位。

《全球最佳城市報告》揀選全球100個人口超過100萬城市，並根據6大範疇的25項因素進行評分，當中包括安全因素、新冠肺炎感染率、旅遊景點、博物館數目、教育程度、人均GDP及文化等因素。

【2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？：按此

倫敦連續6年奪冠

倫敦連續6年奪得冠軍，受新冠肺炎影響，大家更着重城市的空氣質素及綠化規劃，而倫敦在戶外體驗方面取得16位。不過，報告亦指出，英國2021年或會受脫歐帶來不明朗因素所影響。

因為香港曾經面對過沙士（SARS）的衝擊，在今次控制疫情方面較其他城市來得好，但由上年4月開始社會運動、人權問題、國安法立法等，令政治形勢變得緊張，今年排名大跌23位至第42位。

【2021年全球十大最佳城市】

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全部排名：可瀏覽此網頁

責任編輯︰曹佩鈞

 

欄名 : 生活理財

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