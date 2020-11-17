▲ 【訂立遺囑】訂立「平安紙」有何重要性？如何確保遺產有效承傳？ -

生命無常，一場新冠肺炎疫情更令人有更深切的體會。若擔心自己不幸身故後家人失去財政依靠，可考慮預先訂立遺囑處理遺產分配事宜。訂立遺囑時需考慮甚麼因素？若生前未有訂立遺囑，遺產將會如何處理？請來衛達仕律師事務所資深律師傅潔恩解答。

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問：訂立遺囑有何重要性？

不少人以為，只有富豪要避免離世後出現財產分配爭議，才有需要訂立遺囑，但其實一般人若未有在生前訂立遺囑，同樣會造成不少問題。

傅潔恩指，一旦逝者未有在生前訂立遺囑，其遺產及管理將按照《無遺囑者遺產條例》分配及處理，逝者或未能如願地分配遺產予指定人士或慈善組織等。此外，在沒遺囑的情況下，逝者也未能指定信任的人管理遺產，合資格申請遺產管理書的家人或會爭取遺產管理權而有爭執。若逝者生前擁有海外資產，而生前未有處理好轉讓的手續，承繼人或因此要繳稅遺產稅，而訂立遺囑則可以及早處理相關問題，盡量減省有關稅項的開支。

另外，傅潔恩提醒，在沒有訂立遺囑的情況下，家人申請承繼遺產的手續及時間或較長，市民若已結婚生兒，或是家中經濟支柱，則應考慮及早訂立遺囑，以免過世後家人失去財政依靠。

問：未訂立遺囑，遺產將如何分配？

按照《無遺囑者遺產條例》，遺產受益人之優先次序，依次為尚存的配偶、逝者的子女、逝者的父親或母親及逝者的兄弟姊妹，或於逝者在生時已去世的任何逝者的已故兄弟姊妹的子女。

逝者只遺下一名配偶

若逝者只遺下一名配偶，該名配偶即有權取得死者的剩餘遺產（即在扣除死者的債務、稅項、葬禮費用、法律及遺產管理費用後，所剩餘的全部產業）。

逝者遺下配偶及子女



若逝者遺下配偶及子女，無論逝者是否有父母或兄弟姊妹在生，配偶可先取得逝者剩餘遺產中的50萬元。如果遺產尚有剩餘之數，便會再分成兩半，一半分發給配偶，另一半則平均分發給死者的所有子女。

逝者遺下配偶、父母及兄弟姊妹，但沒有子女

若逝者沒有子女，即使配偶仍然在生，逝者的父母亦可以分得遺產。配偶可先取得逝者剩餘遺產中的100萬元。如果遺產尚有剩餘之數，便會再分成兩半，一半分發給配偶，另一半則分發給死者的父母。

逝者的兄弟姊姊只有在逝者沒有遺下子女及父母的情況下，才有權分得扣除配偶所得部分之後的部分遺產。

問：訂立遺囑時，需考慮甚麼因素？

傅潔恩指，訂立遺囑時需考慮清楚如何分配遺產，以及會否打算將部分資產如金錢、珠寶或房地產等送給某些人士或慈善機構。

此外，亦要委任信任人士作為遺囑執行人，根據《遺囑認證及遺產管理條例》第39條，遺囑執行人必須在管理死者遺產時已年滿21歲，除個人外，亦可以考慮委任信託公司去擔任遺囑執行人。

問：訂立遺囑有何程序？

在香港，任何年滿18歲的人（心智健全者）都可以自行訂立遺囑。但委託專業律師訂立遺囑，可盡量避免日後遺囑出現的爭議。訂立遺囑的手續如下：



1. 意願須以書面列明；

2. 須親自簽署；

3. 在簽署遺囑前，須寫上日期；

4. 須在兩名年滿18歲的見證人同時在場下簽署遺囑，該兩名見證人亦須在遺囑上簽署（見證人及其配偶不可是遺囑列明的受益人）

問：可否在遺囑列明不分遺產予指定人士？

傅潔恩指，香港擁有遺囑自由，即每個人都可以依照自己的意願及透過遺囑而將資產留給任何人。不過，根據《財產繼承（供養遺屬及受養人）條例》（香港法例第481章）賦予法庭權力，容許法庭下令將死者的部分遺產撥給某些家庭成員或受養人。

若逝者在遺囑列明不分遺產予某些家庭成員或受養人，而有證據顯示逝者於生前在經濟上供養他們，該些家庭成員或受養人有權向法庭挑戰遺囑的合法性，並有機會經法庭判決而獲得遺產。

問：委託專業律師訂立遺囑，收費如何計算？

訂立遺囑的收費，是按委託人的資產多寡、分配方式，以及委託人的國籍及有否海外資產而定。如遺囑列明分配遺產的條件，如子女需要在30歲後才能收到部分遺產，或按月分發遺產，則需訂立遺囑信託處理，並涉及管理費用，或會增加所需成本。

問：訂立遺囑以外，其他分配遺產方式？

除了訂立受法例約束的遺囑作遺產轉移外，成立家族信託（Family trust）亦是另一種分配遺產方式。家族信託是指成立人將其財產所有權委託給受託人，受託人按照信託協議管理信託財產，並在指定情況下將該資產轉予指定的受益人。成立人通過簽訂契約和意願書，可訂明受益人可在甚麼時候、以甚麼形式支取生活費、教育費或醫療費等。

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責任編輯：李瑩