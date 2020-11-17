【美股推介】長綫應買入的頂尖金融科技股　雲端會計平台Blackline

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【美股推介】疫情中仍錄得盈利的金融科技股 雲端人力資源公司Paycom
上一篇介紹了雲端人力資源金融科技公司Paycom（美：PAYC），今篇介紹另一隻金融科技股Blackline（美：BL）。
人力資源解決方案Paycom，了解按【上一頁】
Blackline︰雲端會計平台
Blackline是一家雲端會計軟件服務平台，幫助客戶自動化財務結算及會計流程。公司服務將會計過程現代化，將數據集中儲存及處理、自動化重複性工作，並透過增加能見度去提高責任感。
截至今年9月底，Blackline擁有3,226名公司客戶，季內淨增加88名。Blackline的客戶不乏跨國巨型企業，如可口可樂、Nike及Hershey等。期內用戶基礎擴大至超過28.2萬人，按季增加了5,153人。由於公司產品是按人頭收費，所以用戶人數上升，是增長指標之一。不過，Blackline開始有銷售非按人頭收費的服務，所以日後預示性應會減弱。
在上季，Blackline的收入為9,016萬美元，按年升20.3%。今年第一季及第二季收入則分別按年升28.8%及19.5%。反映在疫情下公司亦有能力保持增長。在第三季，每股攤薄虧損為0.15美元，較去年同期0.17美元收窄。
若將收入按業務分類，訂閱及支援收入8,388萬美元，按年升19.3%，佔總收入93%；專業服務收入628萬美元，按年升36.2%。
留存率下滑需注意
另外，有兩個數字值得留意︰
完成收購Rimilia 產生協同效應
Blackline在10月完成了對專注於應收帳自動化服務公司Rimilia的收購，作價為1.5億美元現金，買入Rimilia可擴大Blackline的客戶基礎及延伸服務領域。Blackline亦可向Rimilia客戶交叉銷售自身服務。因此，相信這單併購應可產生良好的協同效應。
Blackline的功能有助企業將會計流程現代化，尤其疫情推前了很多企業數碼轉型步伐，相信日後可加快吸客。Blackline估計財務結算市場規模達185億美元，相對公司今年賺3.48億美元的指引，未來仍有很大發展潛力。
【原文︰長綫應買入的頂尖金融科技股】（收費文章）
欄名 : 生活理財