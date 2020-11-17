▲ 【美股推介】長綫應買入的頂尖金融科技股 雲端會計平台Blackline

上一篇介紹了雲端人力資源金融科技公司Paycom（美：PAYC），今篇介紹另一隻金融科技股Blackline（美：BL）。

人力資源解決方案Paycom，了解按【上一頁】

Blackline︰雲端會計平台

Blackline是一家雲端會計軟件服務平台，幫助客戶自動化財務結算及會計流程。公司服務將會計過程現代化，將數據集中儲存及處理、自動化重複性工作，並透過增加能見度去提高責任感。

截至今年9月底，Blackline擁有3,226名公司客戶，季內淨增加88名。Blackline的客戶不乏跨國巨型企業，如可口可樂、Nike及Hershey等。期內用戶基礎擴大至超過28.2萬人，按季增加了5,153人。由於公司產品是按人頭收費，所以用戶人數上升，是增長指標之一。不過，Blackline開始有銷售非按人頭收費的服務，所以日後預示性應會減弱。

在上季，Blackline的收入為9,016萬美元，按年升20.3%。今年第一季及第二季收入則分別按年升28.8%及19.5%。反映在疫情下公司亦有能力保持增長。在第三季，每股攤薄虧損為0.15美元，較去年同期0.17美元收窄。

若將收入按業務分類，訂閱及支援收入8,388萬美元，按年升19.3%，佔總收入93%；專業服務收入628萬美元，按年升36.2%。

留存率下滑需注意

另外，有兩個數字值得留意︰

淨收入留存率：即是客戶過去12個月會增加幾多錢在公司服務。截至9月底的留存率為107%，意味客戶增加了7%開支。由於第三季的留存率較前兩季下滑，大家需注意未來趨勢。Blackline解釋下跌是因為客戶由於疫情所以減少在科技支出所致，但持續下跌依然是警號。



已簽約但未確認收入：截至今年9月底，未確認收入達到4.11億美元，金額較首兩季高。公司指在未來12個月會有約59%確認，即約2.42億美元，這為未來收入提供一定基礎。

完成收購Rimilia 產生協同效應

Blackline在10月完成了對專注於應收帳自動化服務公司Rimilia的收購，作價為1.5億美元現金，買入Rimilia可擴大Blackline的客戶基礎及延伸服務領域。Blackline亦可向Rimilia客戶交叉銷售自身服務。因此，相信這單併購應可產生良好的協同效應。

▲ Blackline完成收購Rimilia。

Blackline的功能有助企業將會計流程現代化，尤其疫情推前了很多企業數碼轉型步伐，相信日後可加快吸客。Blackline估計財務結算市場規模達185億美元，相對公司今年賺3.48億美元的指引，未來仍有很大發展潛力。

▲ 年初至今錄得106%回報。

【原文︰長綫應買入的頂尖金融科技股】（收費文章）