▲ 【美股推介】疫情中仍錄得盈利的金融科技股 雲端人力資源公司Paycom

金融科技往往給人很大的幻想空間，亦有人覺得華而不實，但在現實世界中，金融科技股已帶來變革。

Paycom︰人力資源解決方案

Paycom（美：PAYC）是一家雲端人力資源金融科技公司，可以幫企業招聘、安排員工入職、出勤、培訓、支薪、報銷開支、報稅、評核等，亦為人力資源管理提供一系列工具。

截至2020年9月底的季度，公司的收入為1.93億美元，按年升12.4%。不過，純利就較去年同期下跌30%，至2,748萬美元。Paycom收入上升是因為新客戶增加、開設了一段時間的銷售點趨向成熟，以及向客戶銷售更多應用。不過，由於受到新冠肺炎的負面影響，部分收入增長被抵銷。

▲ Paycom是一家雲端人力資源金融科技公司。

裁員潮影響公司收入

Paycom的收入主要分為兩部分，一是經常性收入，另一是安裝啟動費用及其他。啟動費用是使用服務的所需要支出，亦可包括記錄出勤計時器等，這收入會延後及分期入帳，一般當客戶壽命為10年所處理。

經常性收入值得留意兩點︰

Paycom部分收入是按人頭收費，在新冠肺炎打擊下，不少客戶裁員對公司構成不利影響。



Paycom重要業務之一是幫企業處理員工薪金及稅款等，在收到資金但不需要用到之前，Paycom可利用這筆代客戶持有的待處理資金去投資賺取利息收入（一般投資於貨幣市場基金等低風險工具）。由於利率回報偏低，加上代客持有資金增長輕微，部分客戶員工選擇延遲交稅，所以利息收入受影響。

管理層預期以上負面因素於新冠肺炎消失前仍會持續。

▲ 受企業裁員潮影響，出勤計時器的收入減少。

支出大增拖累純利

值得留意的是，雖然美國就業市場短期內難以大幅好轉，但Paycom今年卻加大了市場推廣及研發等支出，以爭取更多客戶，擴大市場佔有率。截至9月底的季度，Paycom的銷售及市場推廣支出達6,215萬美元，按年升32%。

為了把握工作模式轉變需求，Paycom亦加大投資研發，推前了產品優化路綫圖，好像Manager-on-the-Go App就可讓用戶在手機上處理經常不斷要做的行政工作，上季公司研發開支達2,177萬美元，按年升11%。

▲ Manager-on-the-Go App。

另外，一般及行政開支按年大增57%，至4,052萬美元，亦是拉高總行政開支的原因。Paycom於第三季的總營運開支達1.6億美元，按年升31%，上升幅度較收入的12%增長高很多，成為拖累純利的原因。

Paycom的營運現金流保持正數，兼且於現時經營環境惡劣下仍錄得盈利，當疫情退減後，公司的增長相信會更強。

▲ 年初至今錄得43%回報。

第二隻金融科技股分析，雲端會計平台Blackline，了解按︰【下一頁】