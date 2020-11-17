【定期存款】5萬元定存七天 年息4厘 收息攻略 12:25 2020/11/17 分享： ▲ 【定期存款】5萬元定存七天 年息4厘 港元定期存款利息一覽，比較各主要銀行，港元定期存款不乏高息選擇。以本金5萬元計，定期存款七天，年息可達4厘；若以本金等值10萬元人民幣計，存期同為七天，年息更達6厘。（詳見下表） 【集友銀行】 本金：等值10萬元人民幣 存期：七天 年息：6厘 【工銀亞洲】 本金：8萬元 存期：三個月 年息：5.2厘 【滙豐銀行】 本金：1萬元 存期：一個月 年息：5厘 【中銀香港】 本金：5萬元 存期：七天 年息：4厘 【招商永隆】 本金：1萬元 存期：一個月 年息：3.8厘 ▲ 【定期存款】5萬元定存七天 年息4厘 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】3萬元七天存款息達10厘！更勝iBond、銀債 2020/11/12 【定期存款】3萬元七天存款息達10厘！更勝iBond、銀債 【定期存款】高息外幣定存 紐元七天定存利息達9厘（附一覽表） 2020/11/10 【定期存款】高息外幣定存 紐元七天定存利息達9厘（附一覽表） 【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘 2020/11/09 【定期存款】10萬元人民幣定期存款 三個月享息最高2.6厘 【活期存款】2萬元本金可享活期存款利息達5厘 優惠至下月底 2020/11/09 【活期存款】2萬元本金可享活期存款利息達5厘 優惠至下月底 【港元定期存款】港元定存一年 最高1.01厘 2020/11/05 【港元定期存款】港元定存一年 最高1.01厘 滙豐控股（00005） 港元 集友銀行 招商永隆 工銀亞洲 港元定期存款 定期存款