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【定期存款】5萬元定存七天　年息4厘

收息攻略 12:25 2020/11/17

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【定期存款】5萬元定存七天　年息4厘

港元定期存款利息一覽，比較各主要銀行，港元定期存款不乏高息選擇。以本金5萬元計，定期存款七天，年息可達4厘；若以本金等值10萬元人民幣計，存期同為七天，年息更達6厘。（詳見下表）

【集友銀行】

  • 本金：等值10萬元人民幣
  • 存期：七天
  • 年息：6厘

【工銀亞洲】

  • 本金：8萬元
  • 存期：三個月
  • 年息：5.2厘

【滙豐銀行】

  • 本金：1萬元
  • 存期：一個月
  • 年息：5厘

【中銀香港】

  • 本金：5萬元
  • 存期：七天
  • 年息：4厘

【招商永隆】

  • 本金：1萬元
  • 存期：一個月
  • 年息：3.8厘

【定期存款】5萬元定存七天　年息4厘

欄名 : 存款收息

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