▲ 【定期存款】5萬元定存七天 年息4厘

港元定期存款利息一覽，比較各主要銀行，港元定期存款不乏高息選擇。以本金5萬元計，定期存款七天，年息可達4厘；若以本金等值10萬元人民幣計，存期同為七天，年息更達6厘。（詳見下表）

【集友銀行】

本金：等值10萬元人民幣

存期：七天

年息：6厘

【工銀亞洲】

本金：8萬元

存期：三個月

年息：5.2厘

【滙豐銀行】

本金：1萬元

存期：一個月

年息：5厘

【中銀香港】

本金：5萬元

存期：七天

年息：4厘

【招商永隆】

本金：1萬元

存期：一個月

年息：3.8厘

▲ 【定期存款】5萬元定存七天 年息4厘