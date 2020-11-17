【ESG投資】亞洲可持續基金規模創新高　今年第三季增至251億美元

▲ 【ESG投資】亞洲可持續基金規模創新高 第三季增至251億美元

晨星（Morningstar）最新數據顯示，第三季的亞洲可持續基金錄得破紀錄87億美元的資金淨流入，可持續基金資產規模增至251億美元，比上一季上升75%。

晨星基金總監仇光明指出，亞洲的可持續基金的淨流入創新高，特別是由日本和台灣新推出的ESG（Environmental，Social，Governance）基金所帶動。中國的可持續基金資金流量在第三季轉為正數，扭轉了第二季大規模資金外流的情況。仇光明補充，新基金的發行通常帶動中國市場的資金流量，故可持續基金的資金流量可能不會反映出中國投資者對ESG產品的真正需求。

部分亞洲市場可持續基金數據

第三季本地註冊的ESG基金數目 新增的ESG基金數目 基金規模 2020年第三季 2020年第二季 按季增長 日本 128 13 123.86億美元 47.62億美元 160% 中國 47 2 81.59億美元 61.01億美元 34% 台灣 15 4 23.86億美元 15.79億美元 51% 南韓 53 1 7.57億美元 5.15億美元 47% 香港 2 0 3.06億美元 2.82億美元 9%

ESG ETF助散戶把握投資機遇，按︰【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌