【ESG投資】亞洲可持續基金規模創新高　今年第三季增至251億美元

下一篇文章
【強積金表現】MPF買A股10%限制鬆綁 28隻中國及大中華基金表現比較
晨星（Morningstar）最新數據顯示，第三季的亞洲可持續基金錄得破紀錄87億美元的資金淨流入，可持續基金資產規模增至251億美元，比上一季上升75%。
晨星基金總監仇光明指出，亞洲的可持續基金的淨流入創新高，特別是由日本和台灣新推出的ESG（Environmental，Social，Governance）基金所帶動。中國的可持續基金資金流量在第三季轉為正數，扭轉了第二季大規模資金外流的情況。仇光明補充，新基金的發行通常帶動中國市場的資金流量，故可持續基金的資金流量可能不會反映出中國投資者對ESG產品的真正需求。
部分亞洲市場可持續基金數據
|第三季本地註冊的ESG基金數目
|新增的ESG基金數目
|基金規模
|2020年第三季
|2020年第二季
|按季增長
|日本
|128
|13
|123.86億美元
|47.62億美元
|160%
|中國
|47
|2
|81.59億美元
|61.01億美元
|34%
|台灣
|15
|4
|23.86億美元
|15.79億美元
|51%
|南韓
|53
|1
|7.57億美元
|5.15億美元
|47%
|香港
|2
|0
|3.06億美元
|2.82億美元
|9%
ESG ETF助散戶把握投資機遇，按︰【下一頁】
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 基金學堂