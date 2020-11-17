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【銀債2020】銀髮債券派息吸引　保證息率3.5厘　認購銀債無懸念

收息攻略 12:10 2020/11/17

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【銀債2020】銀髮債券派息吸引　保證息率3.5厘　認購銀債無懸念

iBond（04239）中午收市iBond報102.75元，表現略低於市場預期。繼iBond後，政府發行的銀色債券成市場另一焦點。銀債保證息率高達3.5%，比iBond的「保底息」2厘更吸引。不過，銀債僅限年滿65歲的長者認購。

政府發行的第五批銀色債券（下稱銀債，供65歲或以上人士認購），形式跟iBond一樣，年期3年，同樣跟通脹掛鈎，但保證息率就和iBond有不同。

成功認購銀債　應持有至到期

財務策劃師唐德玲指，如果是65歲或以上，又認購到的話，就應持有至到期，所謂到期，也不過3年而已，就等於造一筆3年的定期存款！

為甚麼說應該持有至到期？

1.銀債不像iBond會安排在港交所上市，即是買賣不方便，不容易有機構投資者替妳回購。妳要套現，就只可以賣回給政府。

2.銀債的保證息率高達3.5%，比iBond的2%高很多。以一個基本上無風險的投資來說，在今時今日的低息環境下，應該算是十分吸引了！

沽了它，可能就要冒「再投資」的風險呢！所以，如果真的認購到，就不要「短炒」了。

三合一退休方案之一

再者，今次銀債的發行額也像iBond一樣，由過去的30億元，大增至100億元。如果反應好，可以加碼至150億元。

由於銀債只限65歲或以上人士認購，所以，認購人數肯定會比iBond少。

當然，65歲或以上人士的「實力」可能更強，因此，今次銀債，每人最多只可獲配100萬元。

如果已屆65歲之齡，手上有多餘資金，強烈建議妳認購銀債，這正是三合一退休方案中，第三部分的收息資產呢！

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