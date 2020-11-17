▲ 【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏同你數 WeLab存款小巴有咩問題？

我成日都話，好多間VB其實好多IT Infrastructure都係非常唔Ready，咁當然有好多嘢都係背後操作，一般市民其實未必好覺，不過一講到Marketing offer同埋派起錢上嚟，你就會發覺得係非常「論盡」，可以一反一眾Work banker對銀行服務「最低門檻」嘅認知。其實間間啲IT Infra都有少少甩漏，今次就先同大家講WeLab。

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WeLab架存款小巴出咗咩問題呢？

嗱嗱嗱，唔係講緊嗰架上爆咗人嘅快閃小巴，而係開舖無耐嗰「加3厘」存款小巴哦！咁好多人同華田一樣都喺7月尾8月頭上咗車，3個月好快就過咗，落車嗰吓先發現有問題。

呢條應該比較簡單嘅，大家睇唔睇到個問題位喺邊呢？

我諗都真係唔難答，就係嗰行灰色細字：「額外利息獎勵將會係到期日6至8個星期內轉入你嘅核心帳戶」

定期存款都玩Fulfillment的2大錯處

咁大家會話呢啲Fulfillment嘅玩法，信用卡有大量啦，有咩咁特別呢？大家要明白，信用卡嗰啲係Spending rewards，今次玩豐澤、下次玩惠康、再下次就玩食飯，次次玩法唔同，Logic又複雜，起一個System玩Auto fulfillment的確唔划算。

不過呢次係玩「加息券」喎！架快閃小巴人踩人之後，已經即刻出多咗一次4.5%新客上車優惠，大家估仲會唔會有下一次呢？仲有個Logic都唔複雜，隔籬VB一出就做到，你好心都做咗佢啦。

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不過呢個都唔係最大問題，最大錯處係「定期存款」同「信用卡消費回贈」最大不同之處，就係「定期存款」係一個「Super time sensitive」嘅產品而「信用卡消費回贈」唔係。

舉個例子：如果銀行A應承你消費夠10,000元就嗰個月回返500元畀大家、銀行B就話要4個星期，我諗大家會無咩感覺，都係回500元啫；但係如果大家做一個定期，銀行A同銀行B都話存10,000元畀5厘，不過銀行A就一年後即畀10,500元，但係銀行B就話一年後先畀10,000元，嗰500元係獎賞就要再6個月之後再畀，大家會唔會都有啲意見咁呢？

個分別喺邊呢？咪就係因為「定期存款」係一個「Very time sensitive」嘅產品咯！個存款只係3個月，但係要等多6至8個星期之後先有嗰Extra 3%仲係咪叫做+3厘呢？Yes or no lah。

咁成件事反映啲乜？WeLab連加息券同步畀錢個客都做唔到，但係又想出喎，咪搞到咁咯。

其實，WeLab都唔係第一次啦。有留意WeLab新聞嘅朋友都知道呢個唔係Single incident，佢張閃閃WeLab卡玩8%回贈都係非常經典的，人哋MOX、ZA同Livi都係玩即時回贈，而WeLab竟然都係玩Fulfillment！仲要之前爆出疑似Fat finger事件。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：虛銀 IT Infrastructure 有幾唔 Ready 之 WeLab 篇】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。