  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】銀行、券商iBond退款優惠一覽 有間提供0.9厘港元定存（工銀亞洲、信銀國際、陸香港等）

收息攻略 12:11 2020/11/17

分享：

iBond 2020 （新上市編號：04239） 今日掛牌，開市高見103元。銀行及券商已陸續將資金退回認購人士，有銀行推出優惠，冀留住iBond退款資金。

工銀亞洲

工銀亞洲則推出98日0.65厘港元定存優惠，起存額為5萬元或以上，優惠期至11月30日。另有港元兌換人民幣40點子優惠，以及0.5%基金認購費用優惠（上限100萬元）。

信銀國際

客戶以iBond退款敘造10萬至200萬元的1個月定期存款，可享高達0.5厘的優惠年利率。優惠名額有限，額滿即止。

南洋商業銀行

提供最高0.9厘港元定存，128日或6個月期，起存額就要300萬元或以上。若10萬至100萬元以下，128日或6個月定存利率同樣為0.8厘。

陸香港

針對在陸香港App申購iBond的用戶，陸金所香港發放2%收益券，客戶可用於平台上所有債券型基金和混合型基金，投資上限為10萬元，限期為1個月。另外針對平台上所有用戶，限時（2020年12月31日前）交易費全免，無投資上限。

大新銀行

提供港元及美元定期存款年利率優惠、合資格客戶於推廣期內認購指定投資基金，首10萬元或等值之認購金額可獲0%認購費優惠、及合資格客戶於推廣期內完成「風險評估問卷」，可享50元現金購物券。

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【iBond2020】沽iBond 3個方式　 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）
2020/11/16
【iBond2020】沽iBond 3個方式　 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）
【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？
2020/11/16
【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
2020/11/13
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
2020/11/12
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
2020/11/11
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
外幣定期存款 基金 港元定期存款 港元 債券 銀行 南洋商業銀行 信銀國際 工銀亞洲 陸金所

上一篇文章

【定期存款】5萬元定存七天　年息4厘

下一篇文章

【銀債2020】銀髮債券派息吸引　保證息率3.5厘　認購銀債無懸念
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】5萬元定存七天　年息4厘
【定期存款】5萬元定存七天　年息4厘
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
【iBond2020】沽iBond 3個方式　 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）
【iBond2020】沽iBond 3個方式　 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）
【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？
【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？