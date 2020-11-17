【iBond 2020】銀行、券商iBond退款優惠一覽 有間提供0.9厘港元定存

iBond 2020 （新上市編號：04239） 今日掛牌，開市高見103元。銀行及券商已陸續將資金退回認購人士，有銀行推出優惠，冀留住iBond退款資金。

工銀亞洲

工銀亞洲則推出98日0.65厘港元定存優惠，起存額為5萬元或以上，優惠期至11月30日。另有港元兌換人民幣40點子優惠，以及0.5%基金認購費用優惠（上限100萬元）。

信銀國際

客戶以iBond退款敘造10萬至200萬元的1個月定期存款，可享高達0.5厘的優惠年利率。優惠名額有限，額滿即止。

南洋商業銀行

提供最高0.9厘港元定存，128日或6個月期，起存額就要300萬元或以上。若10萬至100萬元以下，128日或6個月定存利率同樣為0.8厘。

陸香港

針對在陸香港App申購iBond的用戶，陸金所香港發放2%收益券，客戶可用於平台上所有債券型基金和混合型基金，投資上限為10萬元，限期為1個月。另外針對平台上所有用戶，限時（2020年12月31日前）交易費全免，無投資上限。

大新銀行

提供港元及美元定期存款年利率優惠、合資格客戶於推廣期內認購指定投資基金，首10萬元或等值之認購金額可獲0%認購費優惠、及合資格客戶於推廣期內完成「風險評估問卷」，可享50元現金購物券。