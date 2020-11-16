Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼）

Visa信用卡推出一系列專門店及網店專屬折扣優惠，涵蓋各種護膚品、化妝品及香水等，女士在秋冬轉季可享購物消費優惠。

bareMinerals

即日起至2021年1月31日，憑Visa卡於bareMineral網站或 Zalora手機APP購物，輸入優惠碼「BAREVISA」， 全單享85折優惠。

Clé de Peau Beauté

由2020年12月1日至2021年1月31日，憑Visa卡於憑Visa卡於Clé de Peau Beauté網上商店購物，輸入優惠碼「CPBVISA」，並消費淨額滿港幣$1,800，可獲贈閃耀美肌套裝閃耀美肌套裝。

Fresh

即日起至12月31日，憑Visa卡於於Fresh 官方網上商店購物滿HK$1,000，即可享全單9折。

SHISEIDO

即日起至2021年1月31日，憑Visa卡到 SHISEIDO 網站，輸入優惠碼「VISA15OFF」，消費淨額滿港幣$500可全單即享全單85折優惠。

NARS

即日起至2021年1月31日，憑Visa卡於NARS網站購物，輸入優惠碼「VISA15」，任何正價貨品可享85折優惠。