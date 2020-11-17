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HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」　產品低至3折發售

精明理財 10:30 2020/11/17

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HKTVmall早前加設「迪士尼專區」，由即日起至11月24日，更舉行「Disney Collection Super Brand Day」，數百件精選產品低至3折，同時設有一系列99元、199元及299元優惠。

優惠產品包括米奇、迪士尼《魔雪奇緣》、迪士尼與彼思《反斗奇兵》等動畫角色的公仔、餐具套裝、家
品、服飾及美食等。

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撰文︰hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

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