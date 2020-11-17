HKTVmall推迪士尼「超級品牌日」 產品低至3折發售 精明理財 10:30 2020/11/17 分享： HKTVmall早前加設「迪士尼專區」，由即日起至11月24日，更舉行「Disney Collection Super Brand Day」，數百件精選產品低至3折，同時設有一系列99元、199元及299元優惠。 優惠產品包括米奇、迪士尼《魔雪奇緣》、迪士尼與彼思《反斗奇兵》等動畫角色的公仔、餐具套裝、家 品、服飾及美食等。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 購物網站 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） 今日 「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳 VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片） 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 今日 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 2020/11/16 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞 2020/11/16 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞 HKTVmall黑色星期五購物節 買滿 $600 送 $100現金券 2020/11/16 HKTVmall黑色星期五購物節 買滿 $600 送 $100現金券 著數優惠