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YMCA The Haven 再臨閣自助餐75折優惠 洪瑞珍荃灣店開幕優惠買3送3

精明理財 07:00 2020/11/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、YMCA The Haven 再臨閣：自助餐75折優惠 

YMCA The Haven 再臨閣推出11月自助餐75折優惠，訂枱更可預訂生日蛋糕一件。

自助晚餐
星期一至四  成人每位 $488（折後$366）／小童每位 $348（折後$261）
星期五至日、假期及前夕 成人每位 $538（折後$403）  /小童每位$378（折後$283）
*另收加一服務費

查詢及預訂：2268 7818

優惠詳情

2、洪瑞珍：荃灣店 開幕優惠 買3送3

洪瑞珍荃灣海之戀店正式開幕，由11月15日至11月30日期間，首30名惠顧可享有「買3送3」優惠。另外，凡於荃灣店購買1盒6件裝三文治，再贈送多1件贈送指定口味款式。

優惠不能與其他優惠同時使用，每人限購一盒6件，數量有限售完即止。

優惠詳情

3、紅十字會輸血服務中心：成功捐血 送果汁兩支

由11月14 日至22 日期間，只要成功捐血，可以獲贈含豐富維他命C 嘅果汁兩支（提子或芒果，口味隨機）

捐血站地址、電話及開放時間（歡迎致電捐血站預約即日及翌日時段）

捐血車、流動隊動向

詳情

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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