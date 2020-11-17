【強積金表現】MPF買A股10%限制鬆綁　28隻中國及大中華基金表現比較

▲ 【強積金表現】政府鬆綁MPF買A股10%限制 28隻中國及大中華基金表現比較

財庫局局長許正宇上周宣布將會放寬強積金（MPF）基金投資A股的10%限制。財富管理顧問公司駿隆上周五（13日）發表10月份MPF表現數據，今年首10個月贏家是押注中港台股市的大中華股票基金，大升11.7%，大幅跑贏香港股票基金（5.2%）、亞洲（日本除外）股票基金（4.4%）及北美股票基金（3.5%）。強積金基金經理會否大舉增持A股，仍有待觀察。誠然，今年大中華股票基金大勝，哪個MPF計劃的中國及大中華基金表現最佳呢？

【MPF買A股】強積金投資A股可多於1成 專家力挺鬆綁

根據晨星（Morningstar）亞洲的數據，28隻中國及大中華基金，本年迄今回報皆乎−4.92%至37.94%，表現最好的是萬全的大中華股票基金，包尾的是友邦強積金優選計劃中港基金。

5年表現最好的基金，以中銀保誠的我的強積金計劃我的中國股票基金與萬全的大中華股票基金叮噹馬頭，回報分別為16.47%及16.38%。

成分基金 本年迄今回報（%） 3年回報（%） 5年回報（%） 萬全強制性公積金計劃大中華股票基金 37.94 14.14 16.38 中銀保誠我的強積金計劃 我的中國股票基金 36.98 14.46 16.47 信安強積金明智之選 信安動力大中華股票基金 33.66 12.91 15.29 安聯大中華基金 - T 30.65 8.74 10.54 安聯大中華基金 - B 30.64 8.81 10.58 安聯大中華基金 - A 30.43 8.62 10.39 永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - B 30.29 8.92 10.64 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金 30.22 8.36 10.11 永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 – A 30.06 8.70 10.42 友邦強積金優選計劃 大中華股票基金 28.14 11.01 11.88 東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華股票基金 27.34 9.76 12.83 東亞（強積金）集成信託計劃 東亞大中華增長基金 25.49 8.82 11.95 東亞（強積金）行業計畫 東亞大中華增長基金 25.12 8.76 11.82 恒生強積金智選計劃 中國股票基金 25.08 7.46 11.43 滙豐強積金智選計劃 中國股票基金 25.08 7.46 11.43 宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF中華威力基金 16.17 6.10 9.41 信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 D 16.15 5.53 9.63 信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 I 15.82 5.18 9.23 交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金 15.76 5.10 9.18 東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華追蹤指數基金 13.72 5.85 10.52 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金 13.03 3.5 7.17 滙豐強積金智選計劃 中港股票基金 12.08 2.91 7.78 BCT 大中華股票基金 9.9 4.49 9.57 滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 −2.87 −0.8 3.38 恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 −2.87 −0.80 3.38 東亞（強積金）行業計畫 東亞中國追蹤指數基金 −3.19 −1.27 2.58 東亞（強積金）集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 −3.25 −1.32 2.49 友邦強積金優選計劃 中港基金 −4.92 −1.25 4.68

*晨星亞洲截至11月12日的數據

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責任編輯︰陳啟昌