  • 25°C
香港時間 : 20201117日 (二) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強積金表現】MPF買A股10%限制鬆綁　28隻中國及大中華基金表現比較

理財規劃 10:43 2020/11/17

分享：

【強積金表現】政府鬆綁MPF買A股10%限制 28隻中國及大中華基金表現比較

財庫局局長許正宇上周宣布將會放寬強積金（MPF）基金投資A股的10%限制。財富管理顧問公司駿隆上周五（13日）發表10月份MPF表現數據，今年首10個月贏家是押注中港台股市的大中華股票基金，大升11.7%，大幅跑贏香港股票基金（5.2%）、亞洲（日本除外）股票基金（4.4%）及北美股票基金（3.5%）。強積金基金經理會否大舉增持A股，仍有待觀察。誠然，今年大中華股票基金大勝，哪個MPF計劃的中國及大中華基金表現最佳呢？

【MPF買A股】強積金投資A股可多於1成　專家力挺鬆綁

根據晨星（Morningstar）亞洲的數據，28隻中國及大中華基金，本年迄今回報皆乎−4.92%至37.94%，表現最好的是萬全的大中華股票基金，包尾的是友邦強積金優選計劃中港基金。

5年表現最好的基金，以中銀保誠的我的強積金計劃我的中國股票基金與萬全的大中華股票基金叮噹馬頭，回報分別為16.47%及16.38%。

成分基金 本年迄今回報（%） 3年回報（%） 5年回報（%）
萬全強制性公積金計劃大中華股票基金 37.94 14.14 16.38

中銀保誠我的強積金計劃

我的中國股票基金

 36.98 14.46 16.47

信安強積金明智之選

信安動力大中華股票基金

 33.66 12.91 15.29
安聯大中華基金 - T 30.65 8.74 10.54
安聯大中華基金 - B 30.64 8.81 10.58
安聯大中華基金 - A 30.43 8.62 10.39

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B

 30.29 8.92 10.64

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

 30.22 8.36 10.11

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 – A

 30.06 8.70 10.42

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

 28.14 11.01 11.88

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

 27.34 9.76 12.83

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞大中華增長基金

 25.49 8.82 11.95

東亞（強積金）行業計畫

東亞大中華增長基金

 25.12 8.76 11.82

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

 25.08 7.46 11.43

滙豐強積金智選計劃

中國股票基金

 25.08 7.46 11.43

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF中華威力基金

 16.17 6.10 9.41

信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 D

 16.15 5.53 9.63

信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 I

 15.82 5.18 9.23

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

 15.76 5.10 9.18

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華追蹤指數基金

 13.72 5.85 10.52

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

 13.03 3.5 7.17

滙豐強積金智選計劃

中港股票基金

 12.08 2.91 7.78
BCT 大中華股票基金 9.9 4.49 9.57

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

 −2.87 −0.8 3.38

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

 −2.87 −0.80 3.38

東亞（強積金）行業計畫

東亞中國追蹤指數基金

 −3.19 −1.27 2.58

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

 −3.25 −1.32 2.49

友邦強積金優選計劃

中港基金

 −4.92 −1.25 4.68

*晨星亞洲截至11月12日的數據

【強積金表現】MPF表現經常跑輸？ 你可能忽略了這4個因素︰了解按【下一頁

【強積金表現】MPF收費貴回報廢？ 唔想輸錢你要識揀優質受託人，了解按︰【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : MPF理財

相關文章

【MPF迷思】話你知！ 中國股票基金同滬深300指數有咩唔同？
今日
【MPF迷思】話你知！ 中國股票基金同滬深300指數有咩唔同？
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
2020/10/30
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
【MPF】強積金回報真的不敵通脹？
2020/10/19
【MPF】強積金回報真的不敵通脹？

最新專欄文章 更多

【MPF迷思】話你知！ 中國股票基金同滬深300指數有咩唔同？
今日
【MPF迷思】話你知！ 中國股票基金同滬深300指數有咩唔同？
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
2020/10/30
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
【強積金】信安完成強積金計劃合併 下調管理費 推出兩隻新成分基金
2020/10/29
【強積金】信安完成強積金計劃合併 下調管理費 推出兩隻新成分基金
【MPF】解碼強積金債券基金
2020/10/25
【MPF】解碼強積金債券基金
【MPF】用強積金應急、貸款不可行？ 美退休金類似機制成效如何？
2020/10/22
【MPF】用強積金應急、貸款不可行？ 美退休金類似機制成效如何？
退休基金 退休規劃產品 退休組合 財富及退休規劃 退休 A股 許正宇 財富及資產管理 強積金

下一篇文章

【MPF迷思】話你知！ 中國股票基金同滬深300指數有咩唔同？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【退休人語】點解話「搵女友，去滙豐國泰　搵老婆，去恒生港龍」？
【退休人語】點解話「搵女友，去滙豐國泰　搵老婆，去恒生港龍」？
【基金投資】大選後想分散投資去美股　有甚麼懶人投資工具？
【基金投資】大選後想分散投資去美股　有甚麼懶人投資工具？
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【退休規劃】4%法則不再適用？3大錯誤的退休建議
【退休規劃】4%法則不再適用？3大錯誤的退休建議
【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」　老翁臨終前靠一招對付不孝子
【立遺囑分身家】兩子獲父分千萬房產後「認錢不認人」　老翁臨終前靠一招對付不孝子
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金