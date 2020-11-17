泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店 牛乳撻買一送一 精明理財 09:00 2020/11/17 分享： 泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店完成裝修重開啦！由即日起至11月22日，只要讚好泰昌餅家專頁或社交媒體帖子，於天星碼頭分店購物香滑牛乳撻，可享買一送一優惠。每日限量製造，售完即止。 地址：九龍尖沙咀天星碼頭KP31號及32號 營業時間：08:00-19:00 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 2020/11/16 Visa卡專屬秋冬季優惠 指定化妝品專門店折扣優惠（附優惠碼） 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞 2020/11/16 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞 HKTVmall黑色星期五購物節 買滿 $600 送 $100現金券 2020/11/16 HKTVmall黑色星期五購物節 買滿 $600 送 $100現金券 KFC惠顧指定下午茶餐 送子母朱古力牛奶飲品 2020/11/16 KFC惠顧指定下午茶餐 送子母朱古力牛奶飲品 【長者咭優惠】11．15長者日！ 松記糖水指定分店免費派糖水 商戶長者日優惠一覽 2020/11/13 【長者咭優惠】11．15長者日！ 松記糖水指定分店免費派糖水 商戶長者日優惠一覽 著數優惠