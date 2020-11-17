泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店　牛乳撻買一送一

泰昌餅家尖沙咀天星碼頭分店完成裝修重開啦！由即日起至11月22日，只要讚好泰昌餅家專頁或社交媒體帖子，於天星碼頭分店購物香滑牛乳撻，可享買一送一優惠。每日限量製造，售完即止。

地址：九龍尖沙咀天星碼頭KP31號及32號

營業時間：08:00-19:00

撰文：hket小編