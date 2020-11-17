「Frozen夢幻特展」香港站登陸將軍澳　VR光影互動區置身冰雪世界（立即睇片）

迪士尼動畫《魔雪奇緣》系列風靡全球大人小朋友，主題曲「Let It Go」唱得街知巷聞，主角愛莎女王及安娜公主更是不少小女孩的「偶像」。《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》香港站將於11月17日正式開幕，場內設有10大主題區，大玩VR互動光影將經典場景重現參加者眼前，場內更設有期間限定店，出售過百款《Frozen》的精品，一眾《Frozen》迷絕不能錯過！

《富衛保險主要贊助：Frozen 夢幻特展》佔地18,000呎，選用不少高科技互動裝置、音效及光影特效，讓大人小朋友仿如置身冰雪世界、使用魔法召喚《Frozen》經典角色。當中更有香港獨家打卡位，粉絲們能親身見證安娜公主成為阿德爾女王，以及愛莎成為魔法森林女王的魔幻奇景。

盤點5大必玩互動區 必影打卡位

1. 冰晶森林

參加者可於巨型投影區大玩互動遊戲，觸碰屏幕上之雪球將可尋找不同角色，仿如置身動畫內的冰晶森林，與主角一起展開魔法之旅。

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2. 冰城堡、小白佳節冒險及精靈山谷

環形魔法召喚區讓參加者親身經歷愛莎受到內心聲音召喚的夢幻場景。

3. 魔法森林

魔法森林內設有跳彈牀，參加者可體驗被風元素吹起的感覺，不過就設有身高限制，只限身高90至140厘米的小朋友。此外，另設大型螢幕讓參加者可重溫火精靈停留在小白手上的可愛畫面。

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4. 魔法森林女王愛莎

「魔法森林女王愛莎」的場區為香港站獨家，魔法森林的場景燈光會不斷變化，為全場最值得打卡的場景之一，找到真實自我的愛莎女王將以全新造型登場。

5. 城堡藝廊

參加者可憑入場券免費體驗互動親子繪畫，創作的畫作可顯示於畫框上，若要印刷出來須另收費。

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注意事項

需要注意，參加者參觀展覽時需全程戴好口罩，入場時亦先需量度體溫。為控制人流，參加者購票時需選定特定日期及時段，購票後不可更改日期或時段，逾時無法使用。場內不設即場售實體門票安排，電子門票僅在兩個指定網上購票平台有售。

Frozen夢幻特展

日期：2020年11月17日至2021年2月28日

時間：每次體驗時間約90分鐘

周一至五：下午12時30分至晚上8時30分

周六、日及公眾假期：上午10時30分至晚上8時30分

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

購票詳情：

票價：成人每位198元、特惠票每位178元（3至11歲小童／學生／殘疾人士／65歲或以上長者適用）、2歲以下小童免費入場

購票平台：Trip.com ／Klook

責任編輯：李瑩