【腦癌治療】討論區財經台紅人「媽咪麵」患腦癌眾籌治療費　專家解說危疾保險疑惑

▲ 【腦癌治療】財經台紅人「媽咪麵」患腦癌眾籌治療費 專家解說危疾保險疑惑

被網民稱為連登討論區財經台燈神的網絡紅人「媽咪麵」，日前在其Facebook專頁圖文並茂發帖，稱確診末期腦癌，由於要使用新治療方法，貴用高昂，於是在網上發起眾籌治療費，熱心網民獲悉後，紛紛響應捐款。

「媽咪麵」在個人社交媒體專頁稱，今年5月突然暈倒，之後發現腦生膠質瘤，6月初病情惡化，並進行手術，幸手術成功，順利切除大部分腫瘤，並康復出院。

但其後收到醫院的報告指，證實患上末期腦癌。在最近的磁力共振（MRI）的報告中，幸好腫瘤並未有惡化，所以他與同屋企人決定嘗試兩種新的治療方法，但療程費用高昂，療程合共要數百萬元，迫於無奈先發起今次眾籌。

「媽咪麵」的事件曝光後，引起不少網民對危疾保險的關注，今次由10Life創辦人兼資深精算師倫凱恩來解說危疾保險的疑惑。

1. 危疾保險VS醫療保險

倫凱恩解釋，危疾保險與醫療保險作用並不同，危疾保險是讓投保人在患病期間失去工作能力時，仍有一筆流動現金，並不限制投保人的使用，而醫療保險是用來支付醫療費、手術費等，是實報實銷的。現時自願醫保包含「訂明非手術癌症治療」，最低保障額為每年8萬港元，涵蓋化療、標靶藥等治療，但對於癌症療程的巨大開支，只是杯水車薪。

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2. 儲蓄危疾保險VS定期危疾保險

坊間的危疾保險分為儲蓄型及定期型，倫凱恩表示，儲蓄型危疾有病時可當現金流，無病時則當儲錢，日後可提取消費用，但就會失去保障作用；定期危疾保險則是純危疾保障。

相比下，儲蓄型危疾的保費較高，保障額亦較低，倫凱恩指，一般而言，以一位30歲男士來說，每月供款數百至數千元，保障額可有50萬元。定期危疾保險的槓桿較大，同樣以一位30歲男士來說，每月數百元的供款，已有100萬元的保障額。

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3. 危疾保能否賠到數百萬元的療程？

對於要數百萬元的癌症治療開支，倫凱恩坦言，投保人每年要有數萬元供款，才會有這樣大的保障額，但相信一般人未必能承擔到。假若要使用新的治療方法，他提醒要留意保單是否納入理賠範圍。

4. 復發後不能再索償？

不少人擔心癌症復發不會再獲危疾保險理賠，倫凱恩表示，現時有新式的多重保障危疾保險，可理賠三次或以上，亦有保險公司提供無限次理賠。

倫凱恩亦提醒，要留意保單的「等候期」的條款，即是復發時間離上次患病時的時間，如沒有滿足保單指定的「等候期」，保險公司可不作理賠。另外，有保單或會列明復發後14日後仍在生，才獲理賠。

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責任編輯︰陳啟昌