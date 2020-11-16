  • 24°C
香港時間 : 20201116日 (一) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【腦癌治療】討論區財經台紅人「媽咪麵」患腦癌眾籌治療費　專家解說危疾保險疑惑

保險保障 17:00 2020/11/16

分享：

【腦癌治療】財經台紅人「媽咪麵」患腦癌眾籌治療費 專家解說危疾保險疑惑

被網民稱為連登討論區財經台燈神的網絡紅人「媽咪麵」，日前在其Facebook專頁圖文並茂發帖，稱確診末期腦癌，由於要使用新治療方法，貴用高昂，於是在網上發起眾籌治療費，熱心網民獲悉後，紛紛響應捐款。

「媽咪麵」在個人社交媒體專頁稱，今年5月突然暈倒，之後發現腦生膠質瘤，6月初病情惡化，並進行手術，幸手術成功，順利切除大部分腫瘤，並康復出院。

但其後收到醫院的報告指，證實患上末期腦癌。在最近的磁力共振（MRI）的報告中，幸好腫瘤並未有惡化，所以他與同屋企人決定嘗試兩種新的治療方法，但療程費用高昂，療程合共要數百萬元，迫於無奈先發起今次眾籌。

「媽咪麵」的事件曝光後，引起不少網民對危疾保險的關注，今次由10Life創辦人兼資深精算師倫凱恩來解說危疾保險的疑惑。

1. 危疾保險VS醫療保險

倫凱恩解釋，危疾保險與醫療保險作用並不同，危疾保險是讓投保人在患病期間失去工作能力時，仍有一筆流動現金，並不限制投保人的使用，而醫療保險是用來支付醫療費、手術費等，是實報實銷的。現時自願醫保包含「訂明非手術癌症治療」，最低保障額為每年8萬港元，涵蓋化療、標靶藥等治療，但對於癌症療程的巨大開支，只是杯水車薪。

醫療保險與危疾保險有何分別？

2. 儲蓄危疾保險VS定期危疾保險

坊間的危疾保險分為儲蓄型及定期型，倫凱恩表示，儲蓄型危疾有病時可當現金流，無病時則當儲錢，日後可提取消費用，但就會失去保障作用；定期危疾保險則是純危疾保障。

相比下，儲蓄型危疾的保費較高，保障額亦較低，倫凱恩指，一般而言，以一位30歲男士來說，每月供款數百至數千元，保障額可有50萬元。定期危疾保險的槓桿較大，同樣以一位30歲男士來說，每月數百元的供款，已有100萬元的保障額。

儲蓄型還是消費型保險？買保險前記得分清楚！

3. 危疾保能否賠到數百萬元的程？

對於要數百萬元的癌症治療開支，倫凱恩坦言，投保人每年要有數萬元供款，才會有這樣大的保障額，但相信一般人未必能承擔到。假若要使用新的治療方法，他提醒要留意保單是否納入理賠範圍。

4. 復發後不能再索償？

不少人擔心癌症復發不會再獲危疾保險理賠，倫凱恩表示，現時有新式的多重保障危疾保險，可理賠三次或以上，亦有保險公司提供無限次理賠。

倫凱恩亦提醒，要留意保單的「等候期」的條款，即是復發時間離上次患病時的時間，如沒有滿足保單指定的「等候期」，保險公司可不作理賠。另外，有保單或會列明復發後14日後仍在生，才獲理賠。

【癌症保障】危疾復發風險高 多重保障計劃可補缺口

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 保險百科

相關文章

即使有健康身體　醫療危疾保險宜早準備
2020/10/29
即使有健康身體　醫療危疾保險宜早準備
【癌症保障】危疾復發風險高 多重保障計劃可補缺口
2020/10/13
【癌症保障】危疾復發風險高 多重保障計劃可補缺口
認識危疾保障
2020/07/13
認識危疾保障

最新專欄文章 更多

【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？
2020/11/13
【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？
【腦癌治療】財經台紅人「媽咪麵」患腦癌　眾籌治療費一呼百應
2020/11/13
【腦癌治療】財經台紅人「媽咪麵」患腦癌　眾籌治療費一呼百應
富衛保險：疫下保險需求強勁　首三季人壽保單數量按年升一倍
2020/11/12
富衛保險：疫下保險需求強勁　首三季人壽保單數量按年升一倍
調查：近半打工仔過去1年曾現抑鬱徵狀　中層兼顧工作家庭壓力最大
2020/11/09
調查：近半打工仔過去1年曾現抑鬱徵狀　中層兼顧工作家庭壓力最大
友邦推「Share the Love 友愛同享」活動 投保即送1,000元電子保費現金券
2020/11/05
友邦推「Share the Love 友愛同享」活動 投保即送1,000元電子保費現金券
保險種類 癌症 自願醫保 腦癌 連登討論區 危疾保險 醫療保險

下一篇文章

【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【腦癌治療】財經台紅人「媽咪麵」患腦癌　眾籌治療費一呼百應
【腦癌治療】財經台紅人「媽咪麵」患腦癌　眾籌治療費一呼百應
富衛保險：疫下保險需求強勁　首三季人壽保單數量按年升一倍
富衛保險：疫下保險需求強勁　首三季人壽保單數量按年升一倍
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？
【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？