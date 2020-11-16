【iBond2020】沽iBond 3個方式　 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）

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【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？
通脹掛鈎債券（iBond 2020）認購結果已公布，iBond 2020 （新上市編號︰04239） 今日開始在場外交易（OTC），明日（11月17日）正式掛牌上市。如有意在掛牌首日沽出iBond，有何需要注意？
【iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？：按此】
經聯交所交易需先轉倉
持有iBond的投資者，若是直接透過香港結算公司或經券商持有者，可直接經聯交所出售iBond；若透過配售銀行持有iBond，須指示銀行將iBonds由債券戶口轉移至股票戶口，或轉移至券商或香港結算公司的戶口，方可在聯交所出售iBond。
需要注意，投資者將iBond轉倉涉及時間及費用，普遍銀行均需時1至3天工作天，宜先向銀行了解有關手續及收費。
銀行場外交易 上市前已可買賣
此外，透過配售銀行持有iBond的投資者，亦可以「場外交易」（OTC）的形式出售iBond，即在交易所外進行交易。投資者可根據配售銀行開出的買入及賣出價，於場外直接將所持有的iBond出售給銀行，以此方式進行買賣可省卻轉倉的手續。
由於場外交易的價格由銀行開出，價格有機會與上市日二手市場的價格有差異，惟兩者不相差太多。
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券商暗盤交易 上市前已可買賣
除了銀行以外，券商也設有類似「場外交易」的交易平台，一般稱為暗盤。其交易開始日期有機會較上市日早，各券商的安排亦有不同，暗盤價亦有機會偏離上市日二手市場的價格。
恒生銀行iBond安排
場外交易（電話熱綫）
場外交易（分行辦理）
聯交所交易（網上銀行或熱綫）
滙豐銀行iBond安排
場外交易（網上銀行）
聯交所交易（分行辦理）
如想在聯交所放售iBond，可於11月16日起，到滙豐銀行分行先將iBond轉至中央結算系统（CCASS），其後可經一般股票買賣途徑賣出iBond。銀行於中午前收到指示，一般需要3個工作天完成轉倉。
轉倉安排（分行或電話熱綫辦理）
聯交所交易（網上銀行或熱綫）
責任編輯：李瑩
欄名 : 收息之選