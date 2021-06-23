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【iBond 2021】沽iBond 3個方式　經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）

外匯、商品、債券 17:17 2021/06/23

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【iBond2020】沽iBond 3個方式 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排）

第8批通脹掛鈎債券（iBond）認購結果已公布，iBond 2021 （新上市編號：04246） 今日開始在場外交易（OTC），明日（6月24日）正式掛牌上市。如有意在掛牌首日沽出iBond，有何需要注意？

【iBond明掛牌　升3%可考慮沽出　長者可將退款轉投銀債：按此

經聯交所交易需先轉倉

持有iBond的投資者，若是直接透過香港結算公司或經券商持有者，可直接經聯交所出售iBond；若透過配售銀行持有iBond，須指示銀行將iBonds由債券戶口轉移至股票戶口，或轉移至券商或香港結算公司的戶口，方可在聯交所出售iBond。

需要注意，投資者將iBond轉倉涉及時間及費用，普遍銀行均需時1至3天工作天，宜先向銀行了解有關手續及收費。

銀行場外交易　上市前已可買賣

此外，透過配售銀行持有iBond的投資者，亦可以「場外交易」（OTC）的形式出售iBond，即在交易所外進行交易。投資者可根據配售銀行開出的買入及賣出價，於場外直接將所持有的iBond出售給銀行，以此方式進行買賣可省卻轉倉的手續。

由於場外交易的價格由銀行開出，價格有機會與上市日二手市場的價格有差異，惟兩者不相差太多。

【第8批iBond的認購及配發結果出爐　每人最多獲派3手：按此

券商暗盤交易　上市前已可買賣

除了銀行以外，券商也設有類似「場外交易」的交易平台，一般稱為暗盤。其交易開始日期有機會較上市日早，各券商的安排亦有不同，暗盤價亦有機會偏離上市日二手市場的價格。

恒生銀行iBond安排

場外交易（電話熱綫）

  • 經恒生銀行認購的客戶可透過證券電話專綫進行場外交易。

場外交易（分行辦理）

  • 恒生客戶亦可到恒生銀行分行，填寫申請表進行場外交易。

聯交所交易（網上銀行或熱綫）

  • 恒生客戶可到銀行分行填表，將iBond由債券戶口轉至股票戶口，在iBond上市後便能透過網上理財、電話熱綫等方法買賣。

滙豐銀行iBond安排

場外交易（網上銀行）

  • 經滙豐銀行認購的客戶可於6月24日上市當天，可直接經個人網上理財在場外賣出iBond。

聯交所交易（分行辦理）

如想在聯交所放售iBond，即日起到滙豐銀行分行先將iBond轉至中央結算系统（CCASS），其後可經一般股票買賣途徑賣出iBond。銀行於中午前收到指示，一般需要3個工作天完成轉倉。

渣打銀行iBond安排

轉倉安排（分行或電話熱綫辦理）

  • 渣打客戶需於分行提交「零售債券轉移通知書 」便可申請將iBond轉移至其他金融機構的債券或股票戶口。每次債券轉戶指示為500元，所需時間會因應每間金融機構而有所不同。
     
  • 渣打客戶可透過分行或熱綫將iBond轉移至渣打股票戶口，債券轉戶指示收費將被豁免。需要注意，iBond轉移至股票戶口後需支付的股票服務費用，而轉戶指示需要最少3 個工作天完成。

聯交所交易（網上銀行或熱綫）

  • 將iBond轉移至股票戶口後，渣打客戶可選擇透過網上銀行或SC Equities應用程式售出iBond。

 

責任編輯：李瑩、曹佩鈞

欄名 : 收息之選

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