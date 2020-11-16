【電子錢包優惠】WeChat Pay HK每周儲印花任務 做齊3大任務可獲高達HK$10獎賞

騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK推出新一輪「每週狂賞印」活動，讓用戶可以邊做任務邊賺印花兌換電子現金券。由即日起至2021年1月3日，WeChat Pay HK用戶每周完成3大指定任務並集齊每3個印花，即可換領通用或人氣商戶電子券，每週獲取高達HK$10獎賞。

每周三大任務

用戶使用WeChat Pay HK成功向商戶付款，每筆滿HK$10即可獲得1個印花，每週最多可獲得3個「消費」印花獎勵。

用戶透過WeChat Pay HK給WeChat好友轉賬、派利是、或透過轉數快轉賬，每筆滿HK$10即可獲得1 個印花，每週最多獲得2個「過數」印花獎勵。

只要每週登錄WeChat Pay HK狂賞印活動頁面，即可獲得1個狂賞印印花。

任務一：登錄簽到賞

用戶每周完成3大任務後，集齊每3個印花即可在「每週狂賞印」活動頁面換領心水獎賞，分別有HK$3通用電子現金券及包括759阿信屋、U購Select、大生超市、4PX 遞四方在內多間商店的HK$5專屬優惠券。

每位用戶每周最多可獲6個印花，即換領最多2張現金券。電子現金券數量有限，換完即止。

責任編輯︰陳啟昌