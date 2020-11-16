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【離岸戶口】消委會︰開離岸戶口資產結餘要求不一　最高達150萬港元　部分銀行要求客戶親赴當地啟動戶口

精明理財 13:58 2020/11/16

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【離岸戶口】消委會︰開離岸戶口資產結餘要求不一　最高達150萬港元　部分銀行要求客戶親赴當地啟動戶口

不少港人因為到海外升學、安排移民或工作等原因而需要開設離岸戶口。消委會檢視了11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現由開戶年齡、資產結餘、費用，到轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。

消委會發現銀行資產結餘要求不一，由不設最低存款要求至不少於150萬港元；部分銀行更要求申請人親赴當地確認或啟動戶口。

【認識離岸戶口？開設離岸戶口要留意甚麼 ︰按此

在11間銀行當中，以提供開立內地帳戶服務最為普遍，其次為新加坡帳戶，部分銀行更提供開立馬來西亞、英國、美國，甚至埃及、委內瑞拉等的離岸帳戶。本港有6間提供開設新加坡離岸戶口服務，其中5間要求客戶在銀行的資產結餘不少於20萬港元至150萬港元；開戶時間則由5天至20工作天不等。

消委會發現，當中有10間銀行要求申請人必須為現有客戶。在資產結餘要求方面，則由不設最低要求至不少於150萬港元不等。同時，在9間提供開立內地帳戶的銀行中，7間不設資產結餘要求。

6間銀行需親赴當地啟動戶口

消委會指，開戶最快由1天至最長4星期或20個工作天，視乎銀行及開戶地而定。要留意申請獲批後，申請人是否需要親赴開戶地確認或啟動帳戶，消委會是次檢視當中有6間銀行要求申請人須到當地作確認或啟動帳戶。

此外，消委會提醒消費者要留意開戶費用、每次轉帳收費及行政費，而轉帳收費由豁免到每次收取最少250元。

【開離岸戶口3大注意事項︰按此

宜留意當地銀行存款保障

消委會亦提醒消費者需了解銀行背景及當地監管安排。若銀行倒閉，根據內地的《存款保險條例》保障下，最高保障額為每人50萬元人民幣；在澳洲的話，若銀行屬金融理賠計劃（Financial Claims Scheme, FCS）保障範圍，最高保障額為每人25萬澳元。

另外，消委會提醒消費者在開立海外戶口時，需要考慮清楚開立目的及長遠需要。同時，消費者把資金存放於海外戶口時，亦需注意滙率和稅率所涉及的風險。

 

責任編輯：曹佩鈞　

欄名 : 生活理財

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