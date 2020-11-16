▲ 【國泰裁員】航空業折翼如何再起飛？航企逆境革新成關鍵 -

今年以來，環球疫情衝擊下百業蕭條，航空公司面對逆境不但插翼難飛，而且硬着陸了。上月，以香港為基地的國泰航空宣布架構重組兼大裁員，反映出當前全球業界正處於水深火熱之中，苦苦掙扎求存。事實上，國泰旗下港龍關門事件，只是今年四十多家倒閉或暫停業的航空公司一例而已，更令人憂心的是，未來或許有更多空中「鐵鳥」不支倒地。

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航企破產風險高 或陸續裁員減薪



無可否認，在新冠病毒蹂躪下各地哀鴻遍野，除國泰停止營運港龍、裁減8,500名員工外，截至9月底，據統計全球航空公司裁員已突破35萬人，其中歐洲及北美尤為重災，佔總數達八成，而到今年底，估計全球將有累計50萬航空從業員遭裁撤，部分工作崗位更可能永久地消失。此外，在四十多家倒閉或重組的航企，當中更不乏知名公司，情境可謂觸目驚心。尤有甚者，《彭博》透過紐約大學教授阿特曼提出的破產公式「Z分數」研究航企破產風險，利用5大指標衡量，列出全球八家航企潛藏高危，據稱準確率逾九成，而榜中泰航早前亦已宣布今年底前將向法院提交重組計劃。由此觀之，未來一波又一波的航企裁員減薪、一輪又一輪的破產重組，恐怕會不絕於耳，值得警惕。

政府融資借貸 或加深債務危機



航企作為經濟增長的主要引擎之一，一旦引擎失去動能則兹事體大，牽一髮動全身。在連鎖效應下，上游的航機生產、飛機租賃及融資服務叫苦連天；下游的旅遊、酒店及零售消費等均處於「半冬眠」狀態。政府也許基於「大得不能倒」被迫出手打救，據統計各國官方迄今已注資逾千億美元，但還是杯水車薪，效果似乎不彰，亦衍生出道德風險問題，引來非議所謂救大不救小，任由細型航企自生自滅。



另方面，國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空業將損失破紀錄的840億美元，而下半年將流失770億美元現金，由今年10月底計起，平均只剩餘8.5個月資金運轉。須知道航空業是資本密集型，現金流十分重要，若没有政府救助，倒閉潮恐一發不可收拾，進而推高失業率而引起社會動盪。可是，許多航企因經營不善，早已債台高築，今趟雖有官方融資借貸度難關，卻大大加深債務危機，疫後償還能力也成疑，或會危及飛機訂單違約及衝擊飛機租賃及融資服務公司。因此，今次疫情或將促使全球航空業洗牌，加速改革及汰弱留強，形成強者愈強的寡頭局面。

部分航企開拓副業 成業界奇葩



有謂「窮則變，變則通」。當荒涼沙漠及荒廢機場成為千百計飛機「停屍坪」、雀鳥肆無忌憚地在引擎附近築巢，部分航企展示了靈活高效的求生術，更可能為未來打開另類副業。在疫情肆虐下各地封關鎖境，航企客運收入冰封，連帶佔總收入達12%的行李運費、代訂酒店、旅遊保險及機艙消費等也化為烏有。不過，代之而起的客機迅速改裝貨機運載疫情用品及電子商品，抵銷客運下滑，令韓台航企力保不失，成為業界奇葩。而有些航企趁機推出的機艙餐廳及飛機餐外賣速遞，雖難與票務收入相比，但細水長流，或許會是正統業務外的另一片天。

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短期難扭轉劣勢 航企應趁機革新



展望未來，據IATA報告，全球航企今年次季收入同比仍勁跌80%，現金流狀況要到後年才能由負轉正，客運需求更要2024年方可回復疫前水平。雖然中國三大航企受惠疫情受控，境內航班加快恢復，第三季業持續回暖，已顯示復甦勢頭，但另一邊廂的歐洲英法德同業，卻因新一波疫情仍深陷泥沼，而美國四大航企剛宣布的第三季財報，更連續兩季度錄得總虧損逾百億美元，相信短期內都難以扭轉劣勢。



綜觀現況及歷次逆境，航空業短期內相信仍會陷於苦鬥，新冠疫情已徹底改變客流及業界經營生態，令成本也相對大增，相信還有一段苦日子要捱。不過，雖說「成事在天」，但首要「謀事在人」，或許航空界可藉着今趟契機自我革新，加上疫苗陸續面世，折翼的空中鐵鳥有望再次展翅高飛。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。