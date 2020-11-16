【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？

通脹掛鉤債券（iBond 2020）認購結果已公布，數字顯示今批iBond共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億元，超購2.8倍。政府將發行額增加至上限150億元，當中約23萬人獲分配4手iBond，另有約19.6萬人獲分3手或以下。iBond 2020 （新上市編號︰04239） 今日開始在場外交易（OTC），明日（11月17日）正式在港交所掛牌。

長揸收息

今批iBond的保證年利率提高至2厘，打算長揸收息的話，持有期3年，4手iBond的話，保證收息共2,400元。

炒即日鮮

過去不少散戶將iBond即日鮮炒賣，市場料今批iBond的首日上市價最高可達105元（上市價為100元），即每手可賺500元，持有4手，合共可賺2,000元。

想賣出iBond可透過港交所或場外交易，一般而言，於場外交易沽出iBond，價格不及於港交所沽出，但市民希望於港交所沽貨，需先將債券轉倉到證券戶口，當中涉及額外費用及時間，如果銀行或券商豁免轉倉費的話就更佳了！

過往6批iBond上市首日價，按【此頁】

銀債3.5厘息更吸引

另外，新一批銀色債券已公布詳情，12月1日起開始認購，銀債2020的保證息率同樣提高，至到3.5厘，收息比iBond更吸引，年滿65歲的長者，不妨一抽。

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