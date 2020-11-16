  • 26°C
香港時間 : 20201116日 (一) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？

收息攻略 10:58 2020/11/16

分享：

通脹掛鉤債券（iBond 2020）認購結果已公布，數字顯示今批iBond共有45.6萬人認購，認購金額達383.6億元，超購2.8倍。政府將發行額增加至上限150億元，當中約23萬人獲分配4手iBond，另有約19.6萬人獲分3手或以下。iBond 2020 （新上市編號︰04239）  今日開始在場外交易（OTC），明日（11月17日）正式在港交所掛牌。

長揸收息

今批iBond的保證年利率提高至2厘，打算長揸收息的話，持有期3年，4手iBond的話，保證收息共2,400元。

炒即日鮮

過去不少散戶將iBond即日鮮炒賣，市場料今批iBond的首日上市價最高可達105元（上市價為100元），即每手可賺500元，持有4手，合共可賺2,000元。

想賣出iBond可透過港交所或場外交易，一般而言，於場外交易沽出iBond，價格不及於港交所沽出，但市民希望於港交所沽貨，需先將債券轉倉到證券戶口，當中涉及額外費用及時間，如果銀行或券商豁免轉倉費的話就更佳了！

過往6批iBond上市首日價，按【此頁

銀債3.5厘息更吸引

另外，新一批銀色債券已公布詳情，12月1日起開始認購，銀債2020的保證息率同樣提高，至到3.5厘，收息比iBond更吸引，年滿65歲的長者，不妨一抽。

【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘

【銀色債券2020】新一批銀債保證息提高至3.5厘　點解係「無得輸」？

【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？

欄名 : 收息之選

最新專欄文章 更多

【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
2020/11/13
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
2020/11/12
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
2020/11/11
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
【收息股】領展(00823)股價造好　疫市下領展派息增加　股息率4厘　值得買入收息嗎？
2020/11/11
【收息股】領展(00823)股價造好　疫市下領展派息增加　股息率4厘　值得買入收息嗎？
【iBond 2020】iBond最後衝刺！ 今午2時截止認購 看清4大貼士
2020/11/05
【iBond 2020】iBond最後衝刺！ 今午2時截止認購 看清4大貼士
收息產品 沽出 長揸 即日鮮 銀行 債券 iBond

下一篇文章

【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
【iBond 2020】iBond認購結果出爐 每人最多獲派4手（附過去6批iBond首日價）
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
【銀色債券2020】新一批銀債12月1日起公開認購 保證息率加碼至3.5厘
【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？
【iBond 2020】iBond認購展開　想賺息或賺價要點樣抽好？
【定期存款】3萬元七天存款息達10厘！更勝iBond、銀債
【定期存款】3萬元七天存款息達10厘！更勝iBond、銀債
【收息股】領展(00823)股價造好　疫市下領展派息增加　股息率4厘　值得買入收息嗎？
【收息股】領展(00823)股價造好　疫市下領展派息增加　股息率4厘　值得買入收息嗎？