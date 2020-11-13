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Bonhams拍賣90年代酒舖老闆珍藏 解開82年波爾多酒神話迷思

博客 20:05 2020/11/13

分享：

總共珍藏了六、七千枝葡萄酒的饒永鑫，由開酒舖與飲家分享，到在波爾多買酒莊自釀酒，都是緣於愛酒的情意結。

28年的Petrus、45年的Haut-Brion、49年的Cheval Blanc、61年的Latour，愛酒之人見到這些舊年份、這些法國波爾多的頂級酒莊，已感到興奮，而這酒單只是1998年的《酒經》月刊，介紹部分A-1 FINE WINES酒舖的珍藏而已，還有當時被視為新興酒莊的Le Pin，沒有太多人理會的DRC等，也可以在A-1找得到。

打造這個儼如葡萄酒博物館的老闆，正是來自新加坡的饒永鑫（William Giauw）。今天他夥拍Bonhams拍賣行將其逾2,000瓶的佳釀割愛，想尋寶就要細讀William的推介。

波爾多篇

尖沙咀東英大廈的A-1 FINE WINES是於1997年開業，當年酒舖已有今天罕見的佳釀，包括1961年的Petrus，承惠約$57,000。但因為那時候香港酒稅達80%，因此買得起的飲家，都寧願飛去英國買會更便宜。

1961年Petrus，Robert Parker評分100，並且形容是世間難得一嘗、令人愉悅的佳釀之一。（Lot 609，估價$75,000-$100,000）（圖片：邦瀚斯提供）

結果A-1雖然陳列了許多靚酒，但因為1個月也未必賣到一瓶佳釀，大家來「朝聖」多於購買，結果饒永鑫與拍檔意見不合，便於2001年退股。

其實饒永鑫與葡萄酒的緣份，真的要多得大家追捧的82年波爾多酒。

那是84年的聖誕節，我飲過82年的Mouton-Rothschild，發現原來好酒是不難飲的，於是便開始飲酒的旅程，由波爾多到布根地，以致德國及意大利。

Robert Parker曾經這樣形容82年的Mouton-Rothschild：非凡的純淨和多層次的口感，其齒頰留香的收結，展示了這酒莊於1982年的輝煌成就。（Lot 549，估價$56,000-$73,000 / 8瓶）（圖片：邦瀚斯提供）

波爾多1855年Classification內的50多款葡萄酒，他都試過，現在重看82年的波爾多酒，他會有這樣的看法：

82年最好飲是Latour，Margaux則83年較82年優勝；而83年Palmer也贏Margaux，但82年的Palmer就完全失敗。

雖然當年Robert Parker及許多酒評家都勁讚82年的出品，但經過幾十年的不斷品試，饒永鑫覺得82不是最佳的年份。

82年其實不是咁出色的年份，連90年也比不上，2000年也好過82年。

饒永鑫說90年出色，他便推薦波爾多右岸的出品：Beausejour-Duffau。《Wine Advocate》葡萄酒雜誌形容像Port，低酸度、高單寧，酒體濃郁。（Lot 589，估價$42,000-$55,000 / 12瓶）（圖片：邦瀚斯提供）

當然波爾多還有許多被認為出色的年份，除了82外，還有61年。但當Bonhams的專家說也拿了1950年的Lafleur來拍賣，饒永鑫便有點肉痛的感覺，因為只剩下一枝。「50年的Lafleur，靚過1947及1961年。」

或許許多人都不知道，1950年份的波爾多Pomerol產區的出品，精采壯觀，被《Wine Advocate》葡萄酒雜誌形容為Greatest Kept Secret。1950年的Lafleur就被評分100，而且因為其濃郁豐滿醇厚的程度，會容易被誤認是1945及1947年的出品。

1950年的Lafleur（Lot 601，估價$140,000-$180,000 / 4瓶）。（圖片：邦瀚斯提供）

布根地篇

今次Bonhams「稀有葡萄酒及威士忌－－A-1 FINE WINES珍藏」拍賣的封面，亮點是右下角葡萄酒當年A-1 FINE WINES的標價－－$4,480。這是甚麼葡萄酒？是布根地的Domaine Leroy, Richebourg, 1994，家族也是著名的Domaine de la Romanee-Conti（DRC）的共同擁有人。當年Leroy已所費不菲，現在價錢又翻了5倍有多。（Lot 703，估價$52,000-$62,000 / 2瓶）

圖中左為Domaine Leroy的Romanee-Saint-Vivant, 1994，右就是同一酒莊的Richebourg, 1994。（圖片：邦瀚斯提供）

提起DRC，饒永鑫也是因為它而開始收藏布根地酒。「我記得我喝的是1985年的Montrachet，香味和果味都很吸引。」於是90年代起，他就開始購入布根地酒，而DRC的收藏，到今天就達百多枝。

除了DRC的王者地位外，饒永鑫說還有5大天王，分別是Henri Jayer、Michel Gaunoux、Felix Clerget、Comte Senard及Henri Gouges。被認為布根地的Godfather的Henri Jayer，相信有不少人都聽過，2005年出版的《神之水滴》漫畫，令它更受追捧。

「我曾經和Henri Jayer吃過飯，97年我開酒舖時，他都未紅，我也有賣他的酒。」饒永鑫喜歡Henri Jayer，是因為酒質永遠保持。他一口氣就可以說出酒莊的經典年份：59、62、71、78及85。

Henri喜歡85年，我個人就喜歡59及62年，尤其是Richebourg，一定可以放多20年。

Henri Jayer, Vosne-Romanee, Cros Parantoux, 1999（Lot 835，估價$160,000-$220,000 / 2 瓶）。（圖片：邦瀚斯提供）

2006年Henri Jayer逝世，他的葡萄酒就更顯矜貴；而事實上，許多布根地酒的追隨者，都是因為莊主退休或過身而一窩蜂被追捧，饒永鑫就提到在酒圈中較為人熟悉的Jacky Truchot，於2005年退休，他的酒價又攀升了。

Jacky Truchot一直都堅持不用新橡木桶、不經過濾，風格始終如一，因此飲用其佳釀，就好像喝著五、六十年代的老酒一樣。（Lot 895，Clos de la Roche, 1990，估價$60,000-$80,000 / 3瓶）

因此在饒永鑫眼中，布根地酒不難學，只要懂得跟隨代表人物便成。昔日有5大天王，今天的後起之秀，就包括有Domaine de la Vougeraie，以及Vosne Romanee Les Gaudichots這葡萄園。「這葡萄園鄰近著名葡萄園La Tache，因此有『窮人La Tache』之稱。」饒永鑫說。

Info

「稀有葡萄酒及威士忌－－A-1 FINE WINES珍藏」拍賣

日期：11月21日

地點：金鐘太古廣場1座20樓香港邦瀚斯拍賣廳

 

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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