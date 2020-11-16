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九份飽九龍灣新店限時優惠$10滷肉飯 7-Eleven 7-SELECT 雞髀$80/5隻

精明理財 07:00 2020/11/16

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、九份飽：九龍灣新店限時優惠$10滷肉飯

即日起至11月30日九龍灣新店優惠，星期一至星期日下午茶時段3時至6時 $10 滷肉飯。

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場一期地下G142號舖
電話：2666 0933

2、7-Eleven：7-SELECT 雞髀$80/5隻

即日起至11月19日，7-Eleven自家品牌 7-SELECT 雞髀有限時優惠！$80／5隻雞髀， 4款口味任你揀

7-SELECT 雞髀（$80/5隻） ：

  • 花雕雞髀
  • 瑞士雞髀
  • 黑椒雞髀
  • 孜然雞髀

3、麒麟一番搾：於7-Eleven買啤酒滿$25或以上 即可換購全新精品 

「麒麟一番搾・和風便當盒」限定登場！由即日起至11月24日，指定7-Eleven便利店買任何麒麟啤酒滿$25或以上，加$18就可以換購「麒麟一番搾・和風便當盒」一個！數量有限，換完即止。圖片只供參考。

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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