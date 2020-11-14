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【搵工】求職履歷漁翁撒網難成功　職涯規劃專家教你執靚CV

個人增值 14:00 2020/11/14

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【搵工】求職履歷漁翁撒網難成功 職涯規劃專家教你執靚CV -

疫情肆虐的情況下，各大產業受到衝擊，不少公司都要節流，求職就更加困難。外國求職網站TopResume的職涯規劃專家Amanda Augustine坦言，在新冠肺炎大流行期間，尋找工作的人數攀升，求職者之間的競爭更為激烈，有效及吸引的履歷變得更加重要。

【馬雲面相影響職場運？玄學家：多稜角面相　商場較罕見：按此

漁翁撒網難成功　履歷需具針對性

據CNBC報道，Amanda Augustine指現時不少公司總會收到無數份履歷，為節省面試時間，公司都會透過履歷先篩選求職者，要在眾人中突圍而出爭取面試機會，求職者必須「執靚履歷」。

她強調，現時很多求職者為貪方便漁翁撒網，會把相同的履歷申請所有工作，而這卻是最大的錯誤。但若求職者將非相關的工作經驗寫進履歷，或令招聘人員認為他們並非有意去求職，像是僅在尋找一些替補方法，誠意度不足。

Amanda Augustine建議，針對不同工種，求職人士在寫履歷時應進行一些調整，創建不同類型的經歷版本，向招聘人員展示其工作經驗與現時申請的職位有何相關，才有機會獲聘。

【小心自己被取代　時刻緊記兩件事：按此

求職者具5種技能　易受招聘經理青睞

與此同時，TopResume在8月至9月、向334間公司的人力資源管理人員進行調查，發現若求職者具備5種技能，當中包括適應性和靈活性、溝通、批判性思考及解決問題能力、團隊合作、以及時間管理技能，會愈受招聘經理的青睞。

因此，她亦建議求職者應在履歷上，用3至5句文字概括勝任應徵職位的原因、以及過往如何運用技能去創造成績等，效果將會更好，受聘機會也增加。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：職涯規劃專家教路 如何「執靚履歷」突圍

欄名 : 職場百科

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