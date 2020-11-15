【基金投資】大選後想分散投資去美股　有甚麼懶人投資工具？

美國大選落幕，不明朗因素消退，有投資者現時只有香港股票、基金和理財產品，想分散投資，投資美股，有甚麼好工具適合懶人投資呢？

追蹤美股ETF或基金

若然平日工作繁忙，建議可以用簡單的方法去投資美國市場，例如選擇追蹤美股的ETF或者直接買美國資產基金。散戶經常想追蹤大戶的走勢，所謂的大戶其一就是基金，因此不如直接把投資交給專業基金團隊（大戶）。

股債並行的美國基金

今次筆者想提及一隻近年比較出名的美國資產基金──安聯收益及增長基金。該基金主要投資分布比例則平均分為3份：美國股票、高收益債券及可換股債券，並以穩定收益增長為制定目標，收取股息及債息。該基金過去每年派息平均為8厘，並每月從基金價格以除淨方式用現金形式派發給投資者。

該基金特點是股票和債券並行下，收息率較高，因此筆者認為該基金進可攻，退可守。特別在疫情底下，經濟不明朗，資產價格受壓，而該基金的利息收益則分別為股息、債息和可換股票據利息，如果每月可收到派息有助緩和資產價格下行的壓力。

寧買當頭起 切勿試估底

另外要強調該基金中的可換股債券更具競爭力，因為當股市下行時可選擇收取票面利息作為下行波動的緩衝，當股市上升時又可以轉為股票賺取股市上的價格升幅。而美國企業債券評級一般比亞洲企業為高，同時可選的行業債券較廣，風險相對較低。

市場憧憬疫情即將完結，當重啟經濟後，資產價格會報復式反彈，所以不論股市，商品市場都受投資者關注，不過筆者認為沒有人知幾時是最壞情況，幾時是低位，建議大家「寧買當頭起，切勿試估底」。

優先考慮大品牌基金公司

在選擇基金時，建議考慮些大品牌的基金公司，和參考該基金成立的年資，時間愈長可參考的數據表現愈多，可靠性就愈高。同時我們要選擇一些多元化投資的基金，目的是分散投資風險。

最後一提，基金價格可升可跌，投資者在作出任何投資決定前，應該詳細閱讀有關基金之銷售文件及持有相關的資產風險，過往的表現並不代表將來的表現。

【原文︰投資美國基金 宜選股債混合】（收費文章）